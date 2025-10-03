Slušaj vest

D. V. (51) koja je u utorak oko 14.20 sati ranjena u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu u obračunu navijača, preminula je u Urgentnom centru.

Tragičnu vest za Kurir je potvrdio izvor blizak porodici nesrećne žene.

- Ona je bila predivna osoba, borila se za svoju decu, da ih izvede na pravi put. Dugo je živela u inostranstvu, ali se u nekom trenutku vratila u Srbiju. Jako vredna i poštena žena, ovo što se dogodilo nas je sve pogodilo. Znamo da su lekari iz Urgentnog centra dali sve od sebe da je spasu, ali nažalost povrede su bile jezive - kaže izvor Kurira.

Kako smo već pisali, kobnog dana D. V. je sedela u kafiću sa svojim suprugom O. A. kada su se sukobili mladići koji su bili u istom lokalu. Jedan od njih je zapucao i tom prilikom teško ranio D. V., njenog muža, još jednu ženu, kao i dvojicu navijača koji su mu bili meta. Inače, suprug preminule žene juče je otpušten iz bolnice na kućno lečenje. On je, podsetimo, zadobio povrede noge.

- D. V. je najteže povređena. Ona na lkicu mesta nije davala znake života, ali su je lekari ipak odvezli na reanimaciju. Uspeli su da je ožive, operacija je trajala više od pet sati. Odstranili su joj bubreg, nadbubrežnu žlezdu, slezinu... Imala je i druge teške povrede unutrašnjih organa - podseća izvor.

Podsetimo, policija je u vezi sa jezivom pucnjavom koja se desila usred bela dana uhapsila Lazara Marinkovića, zvanog Lucifer, vođu navijačke grupe Partizana Anti-Romi. On se sumnjiči da je učestvovao u tuči u kafiću, koja je prethodila pucnjavi. Kao direktni izvršilac pucnjave osumnjičen je MArinkovićev rođeni brat Strahinja i za nji policija traga.

