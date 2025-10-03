Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuje slučaj eksplozije koja se dogodila na trećem spratu u stanu u Kosovskoj ulici, a u kojem je pronađeno telo nepoznatog muškarca. Kako je došlo do jake eksplozije zbog koje su prozori padali na ulicu, ko će i kako odgovarati za nastalu štetu na automobilima ispred zgrade, pitanja su na koja su dali odgovro gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Goran Marjanović, inženjer elektrotehnike i naučnik i Bojan Jagodić, zamenik komandanta Vatrogasno - spasilačke brigade Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Jagodić među prvima stigao na lice mesta

Jagodić je opisao kako se odvijala akcija u noći kada se dogodila eksplozija.

- Dobili smo dojavu da je došlo do eksplozije u Dečanskoj 13, pošto stan gleda na Kosovsku. Došli smo na lice mesta i zatekli vrata koja su bila izbijena iz štoka. To su bila dva stana koja su bila spojena zidom, a on je bio srušen. Krenuli smo u pretragu da li ima nekoga unutra. Zid se srušio i plafon je otpao, stvari su bile razbacane. Nije bilo požara i jedino što smo ustanovili je da je jedno lice nastradalo.

Govorio je o proceduri u slučaju eksplozije, a koja se odnosi na spašavanje potencijano povređenih i životno ugroženih.

- Ono što radimo kada dođemo na lice mesta, prvo gledamo da li ima povređenih, preživelih, na to smo bili fokusirani. Ovo nama nije prva eksplozija, imamo neke procedure koje poštujemo u takvim situacijama - objašnjava Jagodić.

"Kupite detektore za upotrebu plinske boce"

Marjanović je govorio o upotrebi plinske boce i savetovao kupovinu detektora koji služe za prevenciju ovakvih tragedija.

- Plinska boca ako je ispražnjena, a nije sasvim prazna, ima veću verovatnoću da će eksplodirati. Karakteristično je da su one izuzetno snažne. Ako ovde nije plinska boca uzrok, može biti druga smesa, eskplozija nastala zbog isparavanja nekih drugih tečnosti. Ljudi ako su budni osete i mogu na vreme da preduzmu mere, provetre. Preporučujem svima koji imaju plinske boce u kući da kupe jednostavne detektore propan, butan, metan, koji koštaju do 2.000 dinara. Alarm se aktivira kad koncentracija dostigne opasan nivo. Sitan izdatak koji veoma može pomoći.

Ko snosi novčanu odgovornost za štetu usled eksplozije?

Jadranka Zečević, advokat, govorila je o tome ko je odgovar i ko snosi troškove za štetu na automobilima nastalu usled ove eksplozije.

- Moraće da se utvrdi uzrok i šta je dovelo do eksplozije, a najverovatnije će biti odgovoran vlasnik stana. Svaki vlasnik je odgovoran za svojinu u kojoj je, ali najbitniji je uzrok jer to dovodi do naknade štete. Ako se to ne utvrdi onda dolazi do sudskog postupka. Najpre će vlasnici oštećenih automobila morati da budu strpljivi. Ako stan nije bio osiguran, moraće preko suda.

