Lazaru Marinkoviću Luciferu koji je uhapšen u sredu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je kasno sinoć pritvor do 30 dana. Naredbom o sprovođenju istrage, Marinkoviću je na teret stavljeno teško ubistvo u pokušaju pomaganjem.

Kako Kurir nezvanično saznaje, s obzirom na to da je D. V. koja je teško ranjena u pucnjavi preminula, ovo delo biće prekvalifikovano u teže - pomaganje u teškom ubistvu.

- Marinković je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je predložilo da mu bude određen pritvor, što je sudija za prethodni postupak i prihvatio - kaže izvor Kurira.

Marinković je podsetimo, uhapšen posle pucnjave u jednom ugostiteljskom lokalu u Višnjičkoj banji. U vatrenom obračunu ranjeno je pet osoba, ali je žena koja je najteže povređena, jutros preminula.

- Sumnja se da je došlo do sukoba dve grupe navijača Partizana. Jedna grupa u kojoj su bili Lucifer, njegov brat i još nekoliko osoba je navodno izašla iz lokala, a potom su se vratili i potegli oružje - navodi izvor Kurira.

U pucnjavi su ranjeni i navijači Nemanja N. i Darko L., ali su oni, navodno, posle pucnjave odbili saradnju sa policijom.

Marinković je inače, u vreme obračuna, bio u dozvoljenoj šetnji, pošto mu je u drugom postupku koji se vodi protiv njega određen kućni pritvor.

- Uhapšen je u martu 2022. i prvostepenom presudom osuđen na sedam godina zatvora. Međutim, tu presudu je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i njemu je krenulo novo suđenje. Tokom pripremnog ročišta, na predlog odbrane a uz saglasnost tužilaštva, klasičan pritvor mu je u maju ove godine zamenjen kućnim pritvorom s nanogicom - podseća sagovornik Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, policija traga za njegovim bratom, kao i još nekoliko aktera vatrenog obračuna u Višnjičkoj banji.