807 osnovnih i srednjih škola širom Srbije u četvrtak su primile dojave o podmetnutim bombama, u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Prijepolju i drugim gradovima, a pojedini takvi mejlovi stigli su i na adrese vrtića. Policija je odmah reagovala, đaci su evakuisani, a na svu sreću sve dojave su se pokazale lažnim. Ipak, uznemirenje među roditeljima i zaposlenima bilo je veliko, a nadležni nastavljaju istragu kako bi se otkrio izvor i motiv napada.

Direktor Osnovne škole "Svetozar Marković Toza" i predsednik aktiva direktora novosadskih škola Petar Narančić opisao je za Kurir televiziju i jutarnji program "Redakcija" dramatično jutro koje je zateklo roditelje i zaposlene:

- Situacija juče je bila poprilično dramatična jer smo ujutru dobili mailove da je u svim školama, odnosno ne baš u svim, postavljena bomba.

Iz samih mejlova, kako je rečeno u izveštaju, mogli su se pročitati preteći sadržaji, a svi mejlovi bili su napisani na srpskom jeziku, uz primetne greške ili loš prevod, što je navelo službe na sumnju da je poruka možda poslata iz inostranstva.

Bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Božidar Spasić ocenio je da incident ima elemente "specijalnog rata" i upozorio na ozbiljnost i organizovanost napada:

- Svakako ovo predstavlja jedan vid tog specijalnog rata ili terorističkih akcija koje su uperene protiv naše zemlje, bilo iznutra, bilo spolja. Kad vidite da su to uglavnom bile škole i neki vrtići i ustanove u kojima se nalaze uglavnom deca, to je jasno da je izvršen napad, kompjuterski napad na našu decu i na naš školski sistem.

Spasić je naglasio i operativne teškoće i obim koordinacije koju je zahtevao nalog za slanje tolikog broja mejlova:

- Ono što je interesantno jeste da je mail imao puno nekih reči u smislu pretnji, nezadovoljstva... Obim i količina upućenih mailova govori o činjenici da pojedinac to ne može sam da skupi.

Prema dostupnim operativnim podacima koje je Spasić pominjao, postoji sumnja da mejlovi nisu poslati sa teritorije Srbije niti susednih država, već da bi izvorište moglo biti negde blizu granice Nemačke i Švajcarske, što su nadležne institucije već proverile u saradnji sa Europolom.

