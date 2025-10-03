Slušaj vest

Saradnika u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Aleksandra Đorđevića, kako Kurir saznaje, baka i deka prijavili su za nasilje u porodici i protiv njega je podneta krivična prijava zbog toga! Prema rečima izvora Kurira, prema navodima prijave on je bio nasilan prema ljudima koji imaju više od 90 godina.

- Ovo nije jedina krivična prijava protiv ovog saradnika u VJT . Đorđevića je i T. G. (27) prijavila za ugrožavanje sigurnosti, jer joj je navodno pretio i zastrašivao je u prostorijama Pravno-poslovne škole u Beogradu, kao i zbog neovlašćenog objavljivanja fotografija, za šta ga je prijavila A. A. (29) - otkriva sagovornik Kurira.

Inače, Đorđević koji je saradnik u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu javnosti je poznat, pošto je u pojedinim medijima sebe pokušao da predstavio kao "žrtvu sistema i uzbunjivača u tužilaštvu".

- U izjavama koje je davao u javnosti je pokušao da predstavi da se prema njemu Uprava tužilaštva ponaša nepravično i nezakonito i pokušao je da građane dovede u zabludu o svom radno-pravnom statusu. Tvrdio je da je žrtva progona. Međutim, u prilog tvrdnji da on nije žrtva već neko koga je više osoba, uključujući i najbliže rođake, prijavilo za krivična dela sa elementima nasilja. Ti postupci su i dalje u toku - kaže sagovornik Kurira.

On dodaje da je u tužilaštvu, zbog ponašanja u toj instituciji, protiv njega pokrenut disciplinski postupak.

Aleksandar Đorđević, saradnik u tužilaštvu Foto: Prinstcreen Youtube

- Disciplinski postupak je pokrenut jer on svakodnevno maltretira svoje kolege, obraća im se na uvredljiv način što je nedopustivo - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, Đorđević je nedavno za jednu televiziju izjavio da je žrtva progona, međutim u odgovoru iz VJT za istu televiziju, potvrđeno je da je on odlukom Komisije za vođenje disciplinskog postupka protiv državnih službenika i nameštenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu suspendovan sa posla do okončanja disciplinskog postupka koji se vodi zbog težih povreda dužnosti iz radnih odnosa.

Taj postupak protiv njega se vodi zbog njegovih izjava u jednoj emisji od 5. maja ove godine kojima je izvršio teže povrede dužnosti iz radnog odnosa propisane Zakonom o državnim službenicima i Kodeksa ponašanja državnih službenika.