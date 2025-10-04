Slušaj vest

Vatrenom obračunu u jednom lokalu u Višnjičkoj banji u Beogradu, u kom je nastradala gošća koja se tu slučajno zatekla, a dvojica navijača Partizana - Nemanja N. i Darko L. i još dve osobe ranjene, prethodio je unapred zakazani sastanak dve grupe mladića koje su navodno dogovorili susret kako bi "rešili problem", saznaje nezvanično Kurir. Kako otkriva naš izvor razlog sastanka bila je tuča koja se nekoliko dana ranije dogodila u Skadarliji.

Inače, Nemanji N. i Darku L. su posle ranjavanja zbrinuti u Urgentnom centru, njihove povrede nisu opasne po život, oni su odbili saradnju sa policijom, a juče su uhapšeni i iz bolnice prebačeni u pritvor. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio im je pritvor do 30 dana.

- Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke, ponove krivično delo kao i zbog uznemirenja javnosti - potvrđeno je za Kurir.

Kako saznajemo, sumnjiče se za pomaganje u teškom ubistvu.

Darko L. i Nemanja N. ranjeni u pucnjavi Foto: Privatna arhiva

- Navodno, prema jednoj verziji događaja, uhapšeni Lazar Marinković zvani Lucifer, koji je bio u kućnom pritvoru, sam je dogovorio sastanak sa drugom grupom, u vreme kada ima pravo na šetnju, kako bi porazgovarali i "rešili problem". Sa Marinkovićem je, kako tvrde upoznati, pošao njegov brat i još jedan muškarac, a sa druge su došla trojica, dvojica ranjenih i još jedan mladić - otkriva izvor Kurira zbog čega su se kobnog dana, u sredu, našli u lokalu u Višnjičkoj banji.

Prema njegovim tvrdnjama, seli su za sto i razgovarali, ali je onda jedan od muškaraca koji je došao s druge strane ustao i udario Lazara Marinkovića, koji mu je odmah uzvratio.

- Neki očevici tvrde da je izbila tuča i da je jedan muškarac tada potegao oružje, ali da je najverotvatnije pištolj zakočio i da nije opalio. Međutim, pištolj je tada navodno izvadio i Luciferov brat i pucao na dvojicu navijača s druge strane, ali je pogodio i ljude koji su se slučajno zatekli u lokalu - tvrdi izvro Kurira.

Prema njegovim rečima, istragom bi tek trebalo da bude utvrđeno da li je još neko pucao, kao i ko su muškarci koji su potom dojurili u belom kombiju.

1/11 Vidi galeriju Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

- Postoje dve verzije, jedna je da su u kombiju bili saradnici Lazara Marinkovića i da su oni izleteli i s kapuljačama na glavi i motkama u rukama dotrčali do lokala. Međutim, prema drugoj verziji, oni su došli kako bi pružili podršku drugoj strani, odnosno ranjenim muškarcima. Na njihov signal su navodno izleteli i pucali ispred lokala - dodaje on i navodi da bi istraga trebalo da utvrdi šta se tačno dogodilo.

Podstimo, Lazaru Marinkoviću Luciferu Viši sud u Beogradu je kasno sinoć, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana zbog pomaganja u teškom ubistvu. Za njegovim bratom, kao i ostalim akterima krvavog obračuna, još uvek se traga.