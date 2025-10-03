Slušaj vest

Detaljnom analizom tragova istražitelji su došli do saznanja da su Cetinjanii Stefan Milo Belada i Andrija Ivanović ubijeni iz dve vrste oružja, a što je potvrđeno na osnovu čaura dve vrste kalibra koje su pronađene na mestu zločina.

Kako je crnogorskim medijima nezvanično saopšteno iz izvora iz istrage, Belada i Ivanović su ubijeni u zasedi. Istragom je, kako im je saopšteno, pronađeno mnoštvo tragova, ali za sada nijedan ne vodi do egzekutora.

Inspektori se nadaju da će rezultati veštačenja doneti nove rezultate ili bar smernice u rasvetljavanju dvostrukog ubistva.

Belada i Ivanović su pronađeni 29. septembra oko 15.45 sati u vozilu, na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje-Budva.

Nekoliko sati nakon što su pronađena tela, na teritoriji Budve pronađen je zapaljen motocikl, za koji se sumnja da je iskorišćen za bekstvo.

Utvrđeno je da su Belada i Ivanović žrtve mafijaškog obračuna dva kotorska klana. S obzirom na to da su u bezbednosnim službama označeni kao pripadnici škaljarskog klana, policija je uvjerena da je nalog za njihovu likvidaciju stigao iz redova kavačke kriminalne organizacije.

Ranije je saopšteno da su Beladu, nakon 7. septembra kada je ranjena njegova saputnica na motociklu – Tamara S. (24), operativci upozorili da mu je život u opasnosti. Napad u kojem je povređena devojka, a za koji se sada sa sigurnošću tvrdi da je usmeren ka Beladi, dogodio se na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići. Policija nije uspela da rasvetli taj napad.

Nakon likvidacije dvojice Cetinjana, iz policije su saopštili da su u mestu Ugnji, u vozilu koje je bilo parkirano zatekli tela Belade i Ivanovića.

Likvidirani imali dosije

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović na Javnom servisu Crne Gore, nekoliko sati nakon što su pronađena tela, saopštio je da je brzo utvrđen identitet stradalih i da su u pitanju pripadnici škaljarskog kriminalnog klana.

Tada je kazao da je rano govoriti o rasvetljavanju ovog slučaja imajući u vidu da se dogodilo na periferiji i da se radi o namamljivanju ovih lica od suprotstavljene kriminalne grupe.

Belada je 2015. godine osuđen na tri godine i osam meseci zatvora zbog pokušaja ubistva Dragana Martinovića, ali i zbog nedozvoljenog držanja oružja. On je hapšen prošle godine sa Dušanom Đuranovićem u velikoj akciji slovenačke policije u Portorožu. Tamošnji mediji izvestili su da su uhapšena dva važna člana međunarodno organizovanog kriminala iz Crne Gore.

Andrija Ivanović je hapšen u avgustu 2014. godine zbog aktiviranja eksplozivne naprave na auto placu ,,Ventura“ u Vrelima. Tada je uništeno više automobila.