Lazar Marinković Lucifer, koji je i ranije označen kao saradnik kriminalnog klana Veljka Belivuka, uhapšen je zbog sumnje da je povezan sa pucnjavom u lokalu u Višnjičkoj banji. U pucnjavi je povređeno pet osoba, dve žene i tri muškarca. Jedna od žena je nažalost izgubila život nakon što su je lekari reanimirali.

Na ovu temu, ali i o eksploziji u Kosovskoj ulici i obračunu hladnim oružjem na Vračaru, govorio je glavni urednik Kurira Rajko Nedić.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Žena koja se slučajno zatekla sa svojim suprugom koji je lakše ranjen i pušten na kućno lečenje, je u tom opštem metežu i pucnjavi u obračunu dve navijačke grupe dobila jezive povrede. Odstranjena joj je slezina, levi bubreg, leva nadbubrežna žlezda, teško oštećeni su i želudac i pankreas. Imala je povrede i na jetri, čudo je kako su uopšte uspeli da je reainimiraju. Ovo više nije pokušaj ubistva, već ubistvo, a terete se Stefan Marinković, brat Lazara Marinkovića, vođa navijačke grupe Anti-romi, poznatiji kao Lucifer. Stefan je sada u bekstvu. Obraćun je bio dogovoren ispred restorana u Višnjičkoj Banji - kaže Nedić.

Nedić kaže da je Kurir dobio još jednu informaciju, a to je da je pre nekoliko dana u Skadarliji došlo do sukoba mlađih momaka koji su dogovorili da Lazar i Stefan Marinković dođu i popričaju sa pripadnicima druge strane kako bi spor bio mirno rešen.

Troje slučajnih prolaznika ranjeno u obračunu navijača - Jedna žena preminula nakon jezivih povreda: Glavni urednik Kurira izneo detalje uznemirujućeg slučaja Izvor: Kurir televizija

- Lazar i Stefan su sa Karaburme, druga grupa sa Mirijeva, pa su našli neutralni teren. našli su se sa trojicom mladića, došlo je do rasprave. Došlo je do tuče, a jedan od mladića je potegao pištolj koji nije opalio. Stefan je ranije potegao pištolj na drugu dvojicu. Iz kombija je čekalo još mladića i tu je nastao haos. Još jedna žena je povređena, a navodno je ispred pronađeno između 50 i 60 čaura metaka. Dvojica koji su učestvovali u razgovoru su lakše ranjeni i privedeni - kaže Nedić.

Nedić kaže da je specifično to što je do ovoga došlo usred dana, pa su povređeni ljudi koji su došli na piće, a drugo je to što je Marinković dobio mogućnost kućnog pritvora u maju, a uhapšen je 2022. godine zbog narkotika.

1/10 Vidi galeriju Uviđaj posle pucnjave u kafiću u VIšnjičkoj banji Foto: ATAIMAGES

- On je iskoristio dnevnu šetnju na koju ima pravo sa nanogicom kako bi otišao na razgovor sa drugom grupom. Pitanje je da li je ovo obračun navijača, ili zbog droge, istraga će utvrditi. Razgovor je verovatno bio zakazan, ali to da oni jedni drugima nisu verovali pokazuju pištolji - kaže Nedić.

On dodaje da je u blizini bila i autobuska stanica sa velikim brojem građana, što dodatno uznemirava javnost.

Lazar Marinković je vraćen u pritvor i sada se pored svojih pređašnjih krivičnih dela tereti i za ubistvo. Ističe se i da je Lazar Marinković pokušao da stvori alibi zato što njegova nanogica ne prati njegovo kretanje, pa je mogao da kaže da je samo koristio svoje pravo na dnevnu šetnju.

Pogledajte kako izgleda zgrada nakon eksplozije u Kosovskoj ulici:

1/10 Vidi galeriju Krš i lom posle eksplozije u Kosovskoj ulici Foto: Nemanja Nikolić

Nedić o eksploziji u Kosovskoj ulici

Nedić kaže da je ljude uznemirila strahovita eksplozija, a u jednom trenutku se osećao i miris plina pa se pretpostavljalo da je u pitanju bojler ili požar u stanu koji je doveo do eksplozije.

- Čovek je poginuo, a oštećen je i stan, oštećeni su i automobili ispred. To je bio stan na dan, neko je iznajmio na par dana. Nastradali je pravio eksplozivnu napravu. Misterija je zato što se gazdarica ili gazda ne pojavljuju, a nije poznato da li je osoba strani državljanin ili je možda planirao nečiju likvidaciju. Nije identifikovan - kaže Nedić.

Nedić kaže da je uznemirujuće da je u pitanju stan u centru grada, renoviran, a kaže da je najbitnije da se otkrije da li je u pitanju kriminalna grupa, ko je u pitanju i gde je gazdarica.

- Jedan od zidova je potpuno srušen, mora se ispitati čitava zgrada - kaže Nedić.

