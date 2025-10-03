Slušaj vest

Katarina Baćović, Marjan Vuljaj, Nikola Milačić, Predrag Mirotić, Vladimir Erić, Veljko Marković, Milan Marković i Dejan Jovanovićoslobođeni su danas u Osnovnom sudu u Podgorici optužbi u predmetu "Tunel", pišu Vijesti.

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Borko Lončar.

Radi se o prokopavanju tunela iz podruma stana u ulici preko puta Višeg suda do depoa te ustanove, u koji je provaljeno 8. septembra 2023. godine, a lopovi su materijalne dokaze pohranjene u toj prostoriji krali do 11. septembra, utvrđeno je istragom podgoričkog tužilaštva i policije. Istražitelji su otkrili da je podzemni tunel, kroz koji su lopovi ušli u sudski depo, kopan od kraja jula.

U obrazloženju presude se navodi da nema dokaza da su optuženi izvršili krivična dela kriminalno udruživanje i teška krađa u saizvršilaštvu.

Navodi se i da nema nijednog DNK u tunelu, niti u arhivi depoa Višeg suda te da sud nije mogao doneti zaključak da su ovi optuženi kopali tunel.

- Postoji samo stepen sumnje da se vide na kameri da se kreću kroz grad, ali nema konkretnih dokaza - rekao je između ostalog sudija u obrazloženju presude.

- Kopanje tunela - ovo je najveća sramota bezbednosnog sektora u Crnoj Gori - rekao je sudija Lončar.

Lončar je ocenio da motiv za kopanje tunela od zgrade preko puta Višeg suda do sudskog depoa nikada nije utvrđen i da vrednost oduzetih predmeta, procenjena na oko 11 hiljada evra, teško može biti razlog za tako ozbiljnu i rizičnu građevinsku delatnost. Kako je naveo u obrazloženju presude, ni droga niti drugi predmeti iz spisa nisu dokazano bili cilj, a oni koji su kopali, da su želeli, mogli su da saznaju gde se nalaze predmeti većeg značaja.

Lončar je zaključio da je ovim događajem Crnoj Gori naneta "velika i trajna šteta", dok je bezbednosni sektor doživeo jednu od najvećih sramota u svom radu.

Podsetio je da se kopanje odvijalo u centru glavnog grada, u neposrednoj blizini ključnih državnih institucija i zaštićenih ličnosti, što je zahtevalo opsežne građevinske radove, ali nije na vreme sprečeno niti otkriveno.

Prema navodima iz presude, tunel nije otkriven radom bezbednosnih službi, već slučajno, kada je službenica suda 11. septembra 2023. godine tokom popisa primetila premetačinu i uočila otvaranje koje je vodilo ka podzemnom prolazu.

Veštak Forenzičkog centra je na suđenju ocenila da je reč o predmetu sa najviše sačuvanih tragova u istoriji veštačenja, ali da nijedan od njih nije dao rezultat koji bi ukazao na počinioce. Sud je naveo i niz kontradiktornosti u iskazima policijskih službenika, kao i propuste u dokumentovanju rada na terenu.

Posebno je naglašeno da je Vlada već 28. septembra 2023. donela odluku da se tunel zatrpa, što je i učinjeno početkom oktobra, čime su, kako je konstatovao sud, onemogućena dalja istražna postupanja i analiza.

- Tunel ostaje sramota, i za one koji su ga kopali, i za one koji su omogućili da se to dogodi – bilo činjenjem ili nečinjenjem - zaključio je Lončar, ističući da za optužene u ovom postupku nema dokaza da su izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Osnovni sud u Podgorici je saopštenje o oslobađajućoj presudi objavio i na svom sajtu.

Prema optužnici, Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić i Nikola Milačić terete se za krivično delo kriminalno udruživanje u sticaju sa teškom krađom u saizvršilaštvu.

Katarina Baćović se tereti za kriminalno udruživanje u sticaju sa teškom krađom i falsifikovanjem isprave, dok je Marijan Vuljaj optužen za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Jovanović: Za tunel i za sramotu, nisu krivi optuženi. Zna se ko je bio na čelu Vlade

Branilac okrivljenog Vladimira Erića, advokat Stefan Jovanović dao je medijima izjavu povodom oslobađajuće presude.

- Iskreno se nadam da će ova presuda da se dostavi Pravnom fakultetu Crne Gore, kako bi se budući pravnici uputili kako svoj posao treba da rade ukoliko se odluče za sudski poziv. Sud je presudio perfektno, profesionalno i zakonito. Ono što je sudija Borko Lončar uradio u ovom postupku je zaista neverovatno, pri tom ne mislim na samu odluku, mislim na način na koji je vođen postupak. Čuli smo svi detaljnu analizu dokaza i čak njegov lični zaključak odnosno ubeđenje svega što se desilo. Mislim da je krajnje vreme da se država onom rukom pravde počeše po glavi i da se zapita dokle će više ovako. Dakle, da se dopušta da se politika meša onamo gde joj nije mesto, što za posledicu ima neosnovano lišenje slobode, uništavanje života, i plaćanje štete svim licima - rekao je Jovanović.

Saglasio se sa ocenom sudije Lončara da je najveća sramota za bezbedonosni sektor kopanje ovog tunela.