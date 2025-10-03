Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapšili su M. A. (56) i Z. M. (29), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Policija je osumnjičene zatekla i uhapsila u trenutku kupoprodaje opojne droge, nalik na gumene bombone različitih boja i visokog sadržaja THC-a, koja predstavlja novi pojavni oblik opojnih droga u Srbiji.

Beograd: Uhapšeni M.A. i Z.M. zbog prodaje „gumenih bombona“ sa THC-om Foto: Mup

Tom prilikom, policija je kod osumnjičenog Z. M. pronašla i zaplenila jednu manju metalnu kutiju u kojoj se nalazilo šest gumenih bombona u obliku medvedića sa visokim sadržajem THC, dok je pregledom automobila osumnjičenog M. A. pronašla ukupno 12 manjih metalnih kutija sa po šest „gumenih bombona“ u obliku medvedića i 36 paketića sa opojnom drogom za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

