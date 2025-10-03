Slušaj vest

U Beogradu je u toku velika akcija pripadnika Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na čijem su udaru navijači bliski „Principima“ Veljka Belivuka i grupe „Anti Romi“ Lazara Marinkovića Lucifera, saznaje Kurir.

Pretresi na više lokacija u Višnjičkoj banji, ali i širom prestonice, su u toku. Kako saznajemo, u toku su pretresi na više od 50 lokacija.

Podsetimo, Marinković je uhapšen pre dva dana, pošto se sumnjiči da je učestvovao u vatrenom obračunu u jednom kafiću u Višnjičkoj banji. U pucnjavi je, podsetimo, ranjeno petoro ljudi, a jedna žena koja se slučajno zatekla u lokalu je ubijena.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaU TOKU POTRAGA ZA RADOJEM ZVICEROM, CRNOGORSKA POLICIJA NA NOGAMA: Specijalci upali u njegove objekte na primorju, pretresi u toku!
zvicer.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! U toku velika akcija UKP: Pretresi na 16 mesta u Srbiji, evo šta je razlog
5464654654.jpg
HronikaUPAKOVANA DROGA, BLINDIRANA VOZILA... ŠKALJARCI PONOVO NA UDARU CRNOGORSKE POLICIJE! Pretresi na čak sedam lokacija, poznato i od koga su oduzeti automobili!
crnogorska-policija03.jpg
HronikaKAVČANI I POD VODOM "ZAKOPAVALI" I PRIKRIVALI TRAGOVE ZLOČINA?! Evo šta su istražitelji pronašli, ovo ih je odmah navelo da se prečešljaju jezera, ali i pećine!
foto-epa-boris-pejovic-6.jpg