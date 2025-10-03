Slušaj vest

U Beogradu su se danas, tokom popodnevnog špica, dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna starija žena povređena teže, a jedna osoba lakše.

Na Bulevaru kralja Aleksandra, kod broja 61, oborena je žena stara 71 godinu. Nesreća se dogodila dok je prelazila ulicu sa unukom, koju je vodila u muzičku školu. Povređena žena zadobila je povredu glave i Hitna pomoć je odmah prevezla u Urgentni centar. Dete, srećom, nije povređeno.

Nedugo zatim, preko puta Beogradskog sajma, dogodio se sudar kada je autobus udario u putnički automobil od pozadi. Vozač automobila je zadobio lakše povrede, dok u autobusu u trenutku nezgode nije bilo putnika. Kako se saznaje, autobus je vozio državljanin Pakistana.

Policija je obavila uviđaj, a u oba slučaja okolnosti koje su dovele do nezgoda se utvrđuju.

Apelujemo da sve učesnike u saobraćaju, naročito za pešake da budu maksimalno koncentrisani na ulici zbog smanjene vidljivosti.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaTRAGEDIJA KOD KOVINA, MLADIĆ (19) NA MESTU POGINUO: Izgubio kontrolu nad "škodom" i zabio se u drvo, objavljen jeziv snimak sa mesta nesreće (VIDEO, FOTO)
Skorenovac nesreća
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD GUČE, PETORO POVREĐENIH: Došlo do žestokog sudara 2 vozila, svi s povredama prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku
Hitna pomoć
HronikaOVO JE NEBOJŠA KOJI JE POGINUO KOD VRŠCA! Prešao na suprotnu traku i direktno se zakucao u drvo! (foto)
Nemanja Djuric.jpg
HronikaDEVOJČICA OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU! Užas u Kragujevcu - svedoci kažu: Obe patike joj ostavile na kolovozu
IMG_20250912_091051.jpg