U beogradskom naselju Braće Jerković danas oko 18 časova se dogodio težak incident kada je mladić pretukao vozača minibusa.

Kako za Kurir kažu svedoci nemilog događaja, nasilnik je vozača napao tokom vožnje, a onda je nastavio da ga bije i van minibusa.

"On je glasno slušao muziku, odjednom je ugasio telefon i rekao 'Idem da ga bijem", kaže jedna od putnica minibusa i nastavlja:

Foto: Kurir

"Drao se i udarao vozača, prvo flašom pa pesnicom, i to usred vožnje! Mi, ostali putnici, smo počeli da vičemo da ostavi čoveka na miru, ali je on nastavio besomučno da ga udara".

Vozač je zaustavio vozilo i uspeo da izađe, ali za njim je krenuo i nasilnik.

"Bez obzira što smo pokušavali da ga zaustavimo, on je nastavljao da viče i da bije vozača i tako deset minuta".

Napad na vozača autobusa Izvor: Kurir

Putnica dodaje da je mnogo puta viđala tog nasilnika u minibusu.

"Uvek sluša glasnu muziku i svima dobacuje. Najčešće nosi maskirno odelo", zaključuje ona.