Nemanja N. i Darko L., učesnici pucnjave u kojoj je u jednom lokalu u Višnjičkoj banji ubijena žena a ranjeno nekoliko ljudi, uhapšeni su danas i njima je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

- Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke, ponove krivično delo kao i zbog uznemirenja javnosti - potvrđeno je za Kurir.

Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj Banji Foto: Kurir

Uhapšeni navijači, kako saznajemo, sumnjiče se za pomaganje u teškom ubistvu.

Podsetimo, posle vatrenog obračuna uhapšen je Lazar Marinković Lucifer, koji je u vreme sukoba bio u redovnoj šetnji jer je boravio u kućnom pritvoru.

- Nemanja N. i Darko L. ranjeni su u obračunu i oni su kobnog dana pokušali da pobegnu s mesta zločina ali ih je policija zaustavila u jednom automobilu u blizini. Prebačeni su u Urgentni centar gde su im sanirane povrede, a danas su uhapšeni i određen im je pritvor do 30 dana - kaže izvor Kurira.

Inače, dvojica navijača Partizana prema nezvaničnim informacijama, posle prebacivanja u bolnicu, odbili su da kažu policiji šta se dogodilo i ko je na njih pucao.

Istragu je odmah pokrenulo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako je Kurir ekskluzivno objavio, policiji tužilaštvo i danas su nastavili rad n slučaju, i u Beogradu je u toku pretres preko 50 objekata i privođenje navijača za koje se sumnja da učestvuju u krivičnim delima.

Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

Prema nezvaničnim informacijama Nemanja N. i Darko L. bili su u grupi navijača koja se sukobil sa Luciferom, koji je navodno blizak Veljku Belivuku. Sumnja se da je pucao Marinkovićev brat za kojim se traga.

Kurir.rs

