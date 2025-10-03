KURIR TELEVIZIJA NA MESTU OBRAČUNA NAVIJAČA: Evo šta kažu očevici u Višnjičkoj Banji
Žena (51) koja je u utorak ranjena u kafiću u Višnjičkoj Banji preminula je u Urgentnom centru. Tada su ranjene još četiri osobe koje su zbrinute u istoj ustanovi.
Na licu mesta bila je novinarka Kurira Tijana Nikolić.
- Više njih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u Višnjičkoj Banji upravo u lokalu pokraj kojeg se nalazimo. Nezvanično smo saznali da se nepoznata osoba, koja je izašla iz belog kombija, približila lokalu sa zadnje strane, ušla u kafić i počela da puca - započela je Nikolić za emisiju "Crna hronika" koja se emituje radnim danima od 19 časova na Kurir televiziji.
Očevici
- Jedan od očevidaca je objasnio da se na autobuskom stajalištu, koje je nadomak lokala, nalazimo dosta ljudi koji su čekali prevoz, a da je bilo i dece - podvukla je Nikolić.
Sukob
Prema poslednjim informacijama, pucnjava je posledica sukoba između dva muškarca za koje se veruje da su navijači. Identifikovani kao N.N. i D.L. oni su dobili prostralne rane, a pored njih dvojice, povređene su još tri osobe koje su se slučajno zadesile. Meštani su videli muškarca koji ranjen trči iz pravca lokala.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
TUČA NA MEDAKOVIĆU: