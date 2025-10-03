Slušaj vest

Žena (51) koja je u utorak ranjena u kafiću u Višnjičkoj Banji preminula je u Urgentnom centru. Tada su ranjene još četiri osobe koje su zbrinute u istoj ustanovi.

Na licu mesta bila je novinarka Kurira Tijana Nikolić.

KURIR TELEVIZIJA NA MESTU OBRAČUNA NAVIJAČA: Evo šta kažu očevici u Višnjičkoj Banji Izvor: Kurir televizija

- Više njih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u Višnjičkoj Banji upravo u lokalu pokraj kojeg se nalazimo. Nezvanično smo saznali da se nepoznata osoba, koja je izašla iz belog kombija, približila lokalu sa zadnje strane, ušla u kafić i počela da puca - započela je Nikolić za emisiju "Crna hronika" koja se emituje radnim danima od 19 časova na Kurir televiziji.

Očevici

- Jedan od očevidaca je objasnio da se na autobuskom stajalištu, koje je nadomak lokala, nalazimo dosta ljudi koji su čekali prevoz, a da je bilo i dece - podvukla je Nikolić.

Sukob

Prema poslednjim informacijama, pucnjava je posledica sukoba između dva muškarca za koje se veruje da su navijači. Identifikovani kao N.N. i D.L. oni su dobili prostralne rane, a pored njih dvojice, povređene su još tri osobe koje su se slučajno zadesile. Meštani su videli muškarca koji ranjen trči iz pravca lokala.

