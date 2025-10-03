Slušaj vest

Na Novom Beogradu večeras je došlo do stavičnog napada u kojem je nožem povređen dečak, star samo 15 godina.

Prema prvim informacijama, dečak je uboden ispred zgrade u Ulici Mileve Marić Ajnštajn.

Na lice mesta odmah je upućena ekipa Hitne pomoći, koja će povređenog prevesti u zdravstvenu ustanovu. Zasad nema informacija o stepenu povreda.

Policija je takođe upućena na teren i utvrđuje sve okolnosti pod kojima je došlo do napada, kao i identitet napadača.