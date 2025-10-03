Hronika
TEŽAK UDES KOD MLADENOVCA, SUMNJA SE DA IMA MRTVIH Preticao autobus pun putnika i zakucao se! Vatrogasci seku vozilo (VIDEO)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Mladenovcu, kod MB restorana.
Prema prvim informacijama došlo je do sudara autobusa i dva automobila.
Vatrogasci na licu mesta seku vozilo, a strahuje se da ima smrtno stradalih.
Kako tvrde očevici, vozač automobila je "divljao po putu", preticao autobus pa se zakucao u vozilo koje mu je dolazilo u susret.
Kurir/Blic
