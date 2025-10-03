Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Mladenovcu, kod MB restorana.

Prema prvim informacijama došlo je do sudara autobusa i dva automobila.

Vatrogasci na licu mesta seku vozilo, a strahuje se da ima smrtno stradalih.

Kako tvrde očevici, vozač automobila je "divljao po putu", preticao autobus pa se zakucao u vozilo koje mu je dolazilo u susret.

Kurir/Blic

Ne propustiteHronikaAUTO POKOSIO BAKU SA UNUKOM NA BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA: Žena s povredama glave hitno prevezena u Urgentni centar
IMG_20250809_200938.jpg
HronikaTRAGEDIJA KOD KOVINA, MLADIĆ (19) NA MESTU POGINUO: Izgubio kontrolu nad "škodom" i zabio se u drvo, objavljen jeziv snimak sa mesta nesreće (VIDEO, FOTO)
Skorenovac nesreća
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD GUČE, PETORO POVREĐENIH: Došlo do žestokog sudara 2 vozila, svi s povredama prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku
Hitna pomoć
HronikaDEVOJČICA OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU! Užas u Kragujevcu - svedoci kažu: Obe patike joj ostavile na kolovozu
IMG_20250912_091051.jpg