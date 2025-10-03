Slušaj vest

Na Novom Beogradu večeras je došlo do stravičnog napada u kojem je nožem povređen maloletni dečak star samo 15 godina! Prema prvim informacijama, dečak je uboden ispred zgrade u ulici Mileve Marić Ajnštajn.

Kako se saznaje, dečak ima dve ubodne rane u predelu blizu kičmenog stuba, ali povrede nisu duboke, najverovatnije zahvaljujući garderobi koju je nosio. Ekipa Hitne pomoći ga je prevezla na Institut za majku i dete, gde mu se ukazuje pomoć.

Pukom srećom, izbegao je povrede opasne po život.

Policija je na licu mesta i radi na rasvetljavanju svih okolnosti napada, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.