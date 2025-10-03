Na Novom Beogradu maloletni dečak (15) povređen je nožem ispred zgrade u ulici Mileve Marić Ajnštajn. Povrede nisu opasne po život, a policija traga za napadačem.
Hronika
DEČAK (15) POVREĐEN U NAPADU NOŽEM NA NOVOM BEOGRADU: Poznato stanje maloletnika nakon incidenta, policija traga za napadačem
Slušaj vest
Na Novom Beogradu večeras je došlo do stravičnog napada u kojem je nožem povređen maloletni dečak star samo 15 godina! Prema prvim informacijama, dečak je uboden ispred zgrade u ulici Mileve Marić Ajnštajn.
Kako se saznaje, dečak ima dve ubodne rane u predelu blizu kičmenog stuba, ali povrede nisu duboke, najverovatnije zahvaljujući garderobi koju je nosio. Ekipa Hitne pomoći ga je prevezla na Institut za majku i dete, gde mu se ukazuje pomoć.
Pukom srećom, izbegao je povrede opasne po život.
Policija je na licu mesta i radi na rasvetljavanju svih okolnosti napada, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši