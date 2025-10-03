Teška saobraćajna nesreća u Rajkovcu kod Mladenovca: BMW, autobus i Citroen učestvovali u sudaru, jedna osoba poginula, četvoro je povređeno, istraga u toku.
detalji nesreće
OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE, IMA STRADALIH U RAJKOVCU! Najnovije informacije o teškoj nesreći kod Mladenovca: Autobus se sudario s 2 auta - JEZIVI PRIZORI (FOTO)
Slušaj vest
Večeras oko 21 čas u mestu Rajkovac kod Mladenovca dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil BMW, autobus i Citroen.
Foto: Kurir
Za volanom BMW-a bio je R.D. (43), koji je nažalost poginuo na licu mesta.
U nesreći je povređeno još četvoro ljudi. U Urgentni centar je primljen bračni par koji se nalazio u Citroenu i još dvoje povređenih i nemaju ozbiljnije povrede.
Foto: Kurir
Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu pokrenulo je istragu.
Saobraćaj na mestu nesreće je delimično otežan i trenutno se propušta samo jedna traka, dok traje uviđaj
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši