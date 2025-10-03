Slušaj vest

Večeras oko 21 čas u mestu Rajkovac kod Mladenovca dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil BMW, autobus i Citroen.

Foto: Kurir

Za volanom BMW-a bio je R.D. (43), koji je nažalost poginuo na licu mesta.

U nesreći je povređeno još četvoro ljudi. U Urgentni centar je primljen bračni par koji se nalazio u Citroenu i još dvoje povređenih i nemaju ozbiljnije povrede.

Foto: Kurir

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu pokrenulo je istragu.

Saobraćaj na mestu nesreće je delimično otežan i trenutno se propušta samo jedna traka, dok traje uviđaj

