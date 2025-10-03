Slušaj vest

U velikoj akciji UKP i Interventne jedinice, koja je u toku, večeras je u Beogradu uhapšen još jedan navijač, zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi u Višnjičkoj banji. Akcija policije i dalje je u toku.

Podsetimo, jedna žena je preminula, a još 4 osobe su ranjene u vatrenom obračunu koji se 30. septembra odigrao na Slanačkom putu u beogradskom nasejju Višnjička banja.

Širom prestonice pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Interventnom jedinicom, tokom dana i večeras sprovode veliku akciju usmerenu na navijačke grupe predvodi Lazar Marinković Lucifer. Prema informacijama, pretresi se istovremeno obavljaju na više od 50 lokacija.

Podsetimo, Marinković je pre dva dana uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u vatrenom obračunu u jednom kafiću u Višnjičkoj Banji.