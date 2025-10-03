Slušaj vest

Večeras oko 20.55 časova, u Rajkovcu, Ulica Svetolika Rankovića, opština Mladenovac, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva automobila i autobus, i u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe povređene, saopštio je MUP i dodao:

U ovoj saobraćajnoj nezgodi sudarili su se „BMW“ i autobus na liniji 491, i „sitroen“.

Na putu do zdravstvene ustanove preminuo je vozač „BMW“, dok su lakše povređeni vozači druga dva vozila, kao i putnik iz autobusa i „sitroena“, koji su prevezeni u Urgentni centar.