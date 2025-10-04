Slušaj vest

Darko R. (43) poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Mladenovcu. Kako se saznaje, on je žurio kući jer je žena počela da mu se porađa.

Podsetimo, strašna saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 20.55 časova, u Rajkovcu, Ulica Svetolika Rankovića, u Mladenovcu, kada su se sudarili dva automobila i autobus.

U ovoj nezgodi na putu do bolnice poginuo je Darko R. koji je upravljao automobilo marke BMW dok su četiri osobe povređene.

- Sudarili su se automobili marke BMW, lastin autobus koji saobraća na liniji 491, i "sitroen". Nažalost, na putu do zdravstvene ustanove preminuo je Darko R. vozač BMW, dok su lakše povređeni vozači druga dva vozila, kao i jedan putnik iz autobusa i "sitroena". Oni su prevezeni u Urgentni centar - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Darko bio za volanom BMW Foto: Kurir

Ubrzo nakon strašne tragedije, muk i tuga. Darko R. nastradao je žureći kući gde je žena počela da mu se porađa.

- Reč je o čoveku o kom samo reči hvale mogu da se kažu. Da tragedija bude još veća, iza sebe je ostavio dvogodišnju ćerkicu i trudnu suprugu. Sinoć je krenuo da pozajmi novac jer je žena svakog trenutka trebalo da se porodi, pa je hteo da se spremi za proslavu - objašnjava prijatelj nastradalog Draka i dodaje:

- Na putu do kuće zvala ga je žena, valjda da mu kaže da su trudovi krenuli, on je mučenik požurio i eto šta se desilo. Svi smo van sebe. Darko je bio čovek, što bi naš narod rekao, "na hleb da ga mažeš". Nije bio bahati vozač koji je pritisnuo gas bez razloga. Svako bi od nas u takvoj situaciji požurio kući. Tuga, ovo je toliko tužno, teško... Umesto da se raduje rođenju deteta... - objašnjava prijatelj koji nije mogao da sakrije tugu.

Jeziv prizor na mestu nesreće Foto: Kurir

Na mestu nesreće sinoć je bila Hitna pomoć, vatrogasci i policija koja je obavila uviđaj, a kojim će biti utvrđeno kako se ova strašna tragedija dogodila.