Hronika
IZGUBIO KONTROLU, SLETEO S PUTA PA SE ZAKUCAO U BANKINU: Saobraćajka na auto-putu Miloš Veliki
Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beogada ka Čačku u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.
- Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu, sleteo sa kolovoza i udario u bankinu. Od siline udara aktivirani su vazdušni jastuci, kaže za RINU jedan od očevidaca.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila i nema nastradalih lica.
Saobraćaj se tokom trajanja uviđaja na ovoj deonici auto-puta odvijao otežano i usporeno.
Kurir.rs/RINA
