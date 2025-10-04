Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beogada ka Čačku u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.

- Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu, sleteo sa kolovoza i udario u bankinu. Od siline udara aktivirani su vazdušni jastuci, kaže za RINU jedan od očevidaca.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila i nema nastradalih lica.

Saobraćaj se tokom trajanja uviđaja na ovoj deonici auto-puta odvijao otežano i usporeno.

Kurir.rs/RINA

