"UMESTO DA PEVAMO I IGRAMO, MI SMO SLOMLJENI OD BOLA!" Prijatelji se opraštaju od Darka koji je poginuo u Mladenovcu! ŽENA POČELA DA MU SE PORAĐA, ŽURIO JE...
Darko Rakić (43) nastradao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Mladenovcu, a njegovi prijatelji se potresnim porukama opraštaju od njega na društvenim mrežama.
Nesreća se, podsetimo, dogodila u petak oko 21 čas u Ulici Svetolika Rankovića u Mladenovcu kada su se sudarila dva automobila i autobus. Od siline udarca Rakić je, upravljajući vozilom marke BMW, zadobio teške povrede od kojih je preminuo, a četiri osobe su povređene i prevezene u Urgentni centar u Beogradu.
Oličnje dobroite i hrabrosti
"Ovo je velika tuga... Čovek kakav se jednom rađa. Počivaj u miru dobri naš prijatelju", "Saučešće neutešnoj porodici! Umesto da pevamo i igramo mi smo slomljeni od bola i tuge", "Ovo nikada nije smelo da se desi... Neka te anđeli čuvaju", "Dare, bio si oličenje dobrote i hrabrosti, tvoj ovozemaljski put je završen, ali mi te čuvamo od zaborava! Čuvaj nas", "Zauvek ćeš biti u našim srcima. Tvoje prisustvo, tvoj osmeh i tvoja ljubav će nas pratiti dok budemo išli napred. Počivaj u miru prijatelju. Nikada te nećemo zaboraviti", "Neka te Bog primi u rajsko carstvo" - samo su neki od tužnih komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.
Prema rečima prijatelja, Darko je žurio kući jer je žena javila da su joj počeli porođajni bolovi. Da tragedija bude veća, Darko je iza sebe ostavio dvogodišnju ćerkicu i trudnu suprugu. Bio je napolju, a onda ga je supruga pozvala i saopštila mu navodno, da su joj krenuli trudovi, pa je on seo u BMW i požurio kući. Nakon toga je došlo do nesreće...
Da podsetimo, sudarili su se automobili marke BMW, lastin autobus koji saobraća na liniji 491, i "sitroen". Nažalost, na putu do zdravstvene ustanove preminuo je Darko Rakić vozač BMW, dok su lakše povređeni vozači druga dva vozila, kao i jedan putnik iz autobusa i "sitroena". Oni su prevezeni u Urgentni centar.