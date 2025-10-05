Slušaj vest

Darko Rakić (43) nastradao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Mladenovcu, a njegovi prijatelji se potresnim porukama opraštaju od njega na društvenim mrežama.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u petak oko 21 čas u Ulici Svetolika Rankovića u Mladenovcu kada su se sudarila dva automobila i autobus. Od siline udarca Rakić je, upravljajući vozilom marke BMW, zadobio teške povrede od kojih je preminuo, a četiri osobe su povređene i prevezene u Urgentni centar u Beogradu.

Oličnje dobroite i hrabrosti

"Ovo je velika tuga... Čovek kakav se jednom rađa. Počivaj u miru dobri naš prijatelju", "Saučešće neutešnoj porodici! Umesto da pevamo i igramo mi smo slomljeni od bola i tuge", "Ovo nikada nije smelo da se desi... Neka te anđeli čuvaju", "Dare, bio si oličenje dobrote i hrabrosti, tvoj ovozemaljski put je završen, ali mi te čuvamo od zaborava! Čuvaj nas", "Zauvek ćeš biti u našim srcima. Tvoje prisustvo, tvoj osmeh i tvoja ljubav će nas pratiti dok budemo išli napred. Počivaj u miru prijatelju. Nikada te nećemo zaboraviti", "Neka te Bog primi u rajsko carstvo" - samo su neki od tužnih komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Saobraćajna nesreća kod Mladenovca Foto: Kurir

Prema rečima prijatelja, Darko je žurio kući jer je žena javila da su joj počeli porođajni bolovi. Da tragedija bude veća, Darko je iza sebe ostavio dvogodišnju ćerkicu i trudnu suprugu. Bio je napolju, a onda ga je supruga pozvala i saopštila mu navodno, da su joj krenuli trudovi, pa je on seo u BMW i požurio kući. Nakon toga je došlo do nesreće...

