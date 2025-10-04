Slušaj vest

Maloletnik L. S. (16) koji je sinoć izboden nožem na Novom Beogradu, pušten je na kućno lečenje, a prema saznanjima Kurira, odbija saradnju sa policijom.

Incident se dogodio sinoć ispred zgrade u Ulici Mileve Marić Ajnštajn na Novom Beogradu. Ekipa Hitne pomoći sanitetom ga je prevezela u bolnicu gde su mu konstatovane povrede.

- Tinejdžer je uboden nožem dvaput, a posle ukazane lekarske pomoći pušten je na kućno lečenje. Policija je nakon incidenta pokušala da uzme izjavu od povređenog, ali je on odbio saradnju sa nadležnima - navodi Kurir izvor.