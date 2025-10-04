Napad se dogodio ispred zgrade u Ulici Mileve Marić Ajnštajn, nakon čega je ekipa Hitne pomoći brzo reagovala
Hronika
TINEJDŽER (16) IZBODEN NA NOVOM BEOGRADU ODBIJA SARADNJU S POLICIJOM! Maloletnik ranjen ispred zgrade, pušten na kućno lečenje!
Slušaj vest
Maloletnik L. S. (16) koji je sinoć izboden nožem na Novom Beogradu, pušten je na kućno lečenje, a prema saznanjima Kurira, odbija saradnju sa policijom.
Incident se dogodio sinoć ispred zgrade u Ulici Mileve Marić Ajnštajn na Novom Beogradu. Ekipa Hitne pomoći sanitetom ga je prevezela u bolnicu gde su mu konstatovane povrede.
- Tinejdžer je uboden nožem dvaput, a posle ukazane lekarske pomoći pušten je na kućno lečenje. Policija je nakon incidenta pokušala da uzme izjavu od povređenog, ali je on odbio saradnju sa nadležnima - navodi Kurir izvor.
Istraga će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do napada, a radi se i na identifikaciji napadača.
Reaguj
Komentariši