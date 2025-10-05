Slušaj vest

Bajker Dragoslav Nestorović (23) nastradao je početkom nedelje u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada se motorom "jamaha" zakucao u "fiat" kod Lebana

Nesreća se dogodila 28. septembra oko ponoći kada je, navodno, motociklista usled neprilagođene brzine prešao u suprotnu stranu i direktno se sudario sa automobilom. Od siline udarca preminuo je na licu mesta. 

"Šuro moj jedini..."

Na društvenim mrežama danima se nižu potresne i tužne poruke za nastradalog bajkera koji je život izgubio u teškoj nesreći. 

"Šuro moj jedini, nedostaješ nam mnogo! Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju", "Zlatni naš dečače, nije trebalo ovako da se završi", "Počivaj u miru, a porodici izjavljujem najdublje saučešće", "Nasmejani naš druže, neka ti Bog podari rajsko naselje", "Vječnaja pamjat", "Poslednji pozdrav, druže", "Bio si divno dete, uvek dobro i primereno, ali sad si otišao..." - samo su neki od mnogoborjnih komentara koji se mogu pročitati ispod tužnih objava na Fejsbuku. 

Pomoć porodici

Takođe, na jednoj grupi osvanuo je i apel za pomoć porodici nastradalog motocikliste. 

- Povodom našeg Dragoslava Nestorovića koji je nastradao nesrećnim slučajem zamoli bi meštane Leca, Drenca, Gajtana i okolnih sela da organizujemo jednu humanitarnu pomoć za njegovu porodicu. Mislim da je najbolje da svaki domaćin donira koliko može. Novac koji budemo prikupili biće dat porodici. Zamolio bi sve dobre ljude da se odazovu ovoj pomoći - piše u objavi koja je osvanula na Fejsbuku, a uz koju je priložena i fotografijapoginulog mladića.

Ispod ove objave, takođe su usledili brojni bolni oproštaji od Drgoslava koji je iza sebe ostavio neutešnu porodicu. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku. 

Ne propustiteHronikaPOGINUO MOTOCIKLISTA (23) KOD LEBANA! Bajker jurio, pa prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u "fijat"!
uvidjaj-foto-s.u..jpg
HronikaMLADIĆ (20) POGINUO NAKON TRKE MOTORIMA Stravična saobraćajka na putu Leskovac-Lebane: Preživeli pobegao nakon udesa
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaOVO JE MLADI BAJKER KOJI JE POGINUO U JEZIVOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD BOGATIĆA! Dragan (20) se zakucao u "pežo", pa odleteo sa motora! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-06-23 at 12.36.30_edec3f47 copy.jpg
HronikaOVO JE MOTOCIKLISTA KOJI JE POGINUO U NIŠU: "Pežo" isekao Iliju (21) koji je zadobio kobne povrede (FOTO)
45nis.jpg