Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili F. V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je doneo eksploziv NN licu čije je telo nađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici u centru Beograda.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. F.V. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će u tom roku biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Istovremeno, policija i dalje radi na utvrđivanju identiteta stradalog lica kao i na utvrđivanju svih okolnosti kritičnog događaja. Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama u stanu je nastradao državljanin Severne Makedonije.

- Operativne informacije ukazuju da je bomba bila za jednog dilera droge iz Beograda. Cela mreža kriminalnog obraĉuna koji je spreman u prestonici povezana je sa navijačkim strukturama bliskim kriminalnim grupama - otkriva sagovornik Kurira.

U stravičnoj eksploziji koja se dogodila u centru Beograda u sredu uveče od siline detonacije probijeni su pregradni zidovi, pod, popucala su stakla, štokovi a oštećeni su i automobili na ulici.

Muškarcu koji je zatečem mrtav praktično su kako je Kurir objavio, raznete šake, a stan u kojem se dogodila eksplozija se, kako su za Kurir rekle komšije, izdaje kao stan na dan.

