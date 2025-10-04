Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku 3. i 4. oktobra 2025. godine izvršili su pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je nađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička stedstva i određena količina različite opojne droge.

Takođe, izvršena je kontrola više ugostiteljskih objekata u kojima je kontrolisano 30 osoba.

U službene prostorije policije dovedeno je 25 lica, koja će u zavisnosti izvršenih konsultacija sa postupajućim javnim tužiocem biti procesuirana u skladu sa zakonom.

1/12 Vidi galeriju Pucnjava u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolć, Boba Nikolić

Od svih dovedenih lica prikupljena su obaveštenja u vezi sa događajem od 30. septembra u ugostiteljskom objektu "Local bar", u Višnjičkoj banji, kojom prilikom je došlo do upotrebe vatrenog oružja, kada je lakše i teže povređeno pet osoba, od kojih je jedna naknadno preminula od posledica ranjavanja.