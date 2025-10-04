Slušaj vest

Iz kanjona reke Rzav u mestu Oplave kod Višegrada izvučeno je telo ženske osobe koja je stradala nakon što je automobil sleteo sa puta u kanjon.

Civilna zaštita RS-a i policija iz Foče od devet sati su pretraživali ovaj nepristupačan teren na mestu gde se dogodila nesreća na putu Vardište-Dobrun.

Akcija je započela nakon dojave da je vozilo sletelo sa puta, a kako nezvanično saznaje Klix u vozilu se nalazila jedna ženska osoba, iz Srbije.

Kako je ranije javljeno, nakon što je njen automobil probio zaštitnu ogradu na mostu, nastradala je 38-godišnja A. P. iz Uvca.