Slušaj vest

Iz kanjona reke Rzav u mestu Oplave kod Višegrada izvučeno je telo ženske osobe koja je stradala nakon što je automobil sleteo sa puta u kanjon.

Civilna zaštita RS-a i policija iz Foče od devet sati su pretraživali ovaj nepristupačan teren na mestu gde se dogodila nesreća na putu Vardište-Dobrun.

Akcija je započela nakon dojave da je vozilo sletelo sa puta, a kako nezvanično saznaje Klix u vozilu se nalazila jedna ženska osoba, iz Srbije.

Kako je ranije javljeno, nakon što je njen automobil probio zaštitnu ogradu na mostu, nastradala je 38-godišnja A. P. iz Uvca.

Na ovoj deonici i pre dva dana došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su dve putnice poginule, kada je automobil sleteo sa puta.

(Kurir.rs/Klix.ba/RTRS)

Ne propustiteBeogradKARAMBOL KOD BUBANJ POTOKA: Četiri udesa, jedno vozilo udarilo u bankinu - saobraćaj usporen
saobraćajna nesreća.jpg
HronikaDARKO POGINUO DOK JE JURIO KUĆI JER MU SE ŽENA PORAĐALA Novi detalji nesreće u Mladenovcu, porodica i prijatelji van sebe: Umesto da se raduje rođenju deteta...
0c98dd48-ae6d-4da8-aad6-7cd4c833459022.jpg
HronikaIZGUBIO KONTROLU, SLETEO S PUTA PA SE ZAKUCAO U BANKINU: Saobraćajka na auto-putu Miloš Veliki
nesreća Miloš Veliki
KošarkaPOGINUO POZNATI KOŠARKAŠKI TRENER NA JADRANU: Horor vesti - on se nalazi među četvoro mrtvih
Džeremi Gambin košarkaški trener