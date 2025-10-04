Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, operativnim radom na rasvetljavanju krivičnog dela teško ubistvo, koje se dogodilo 30. septembra u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji, uhapsili su L. M. (28), N. N. (33) i D. L. (29) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju pomaganjem.

Oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Policija intenzivno traga za još tri lica - Strahinja Marinković (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, Dušan Radosavljević (19) i Stefan Živojinović (34).

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Mole se građani da ukoliko imaju bilo kakva saznanja u vezi sa ovim licima, da obaveste policijske službenike PU Beograd, na telefone 011/279-7477, 011/279-7542 i 192 ili da se jave u najbližu policijsku stanicu.

Tokom akcije sprovedene 3. i 4. oktobra na više lokacija na Paliluli, policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije i IJ 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, doveli su u službene prostorije 25 lica i zaplenili više komada oružja i opojnu drogu.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Naime, po naredbi Višeg suda u Beogradu, policijski službenici su izvršili pretres na 32 adrese na Karaburmi i Višnjičkoj banji i tom prilikom pronašli više komada vatrenog oružja, pirotehnička sredstva i neutvrđenu količinu različite opojne droge.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

"Od svih dovedenih lica prikupljena su obaveštenja u vezi sa događajem od 30. septembra 2025. godine kada je u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji došlo do upotrebe vatrenog oružja i tom prilikom je povređeno pet osoba, od kojih je jedna preminula od posledica ranjavanja.

Dovedena lica će u zavisnosti od naknadno izvršenih konsultacija sa postupajućim tužiocem, biti predata nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

U okviru iste akcije, izvršena je i kontrola više ugostiteljskih objekata u kojima je kontrolisano 30 osoba u cilju pronalaska lica i predmeta koja potiču iz krivičnih dela, saopštio je MUP.