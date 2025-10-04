Slušaj vest

Danka Vesić (51) ubijena je u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu, tokom vatrenog obračuna navijača Partizana, dok je četvoro ljudi ranjeno! Kobnog utorka popodne, Danka je otišla sa suprugom O. A. na kafu u lokalni bar, a potom se ni kriva, ni dužna našla u centru krvavom obračunu nemilosrdnih navijača koji su otvorili vatru usred bela dana.

Pucnjava se dogodila u utorak, 30. septembra oko 14.20 časova u Ulici Slanački put u Višnjičkoj banji u Beogradu. Kako je Kurir ranije pisao, Danka je od petoro gostiju kafića najteže povređena i na licu mesta nije davala znake života, ali su lekari ipak uspeli da je ožive. Nažalost, zbog teških povreda koje ja zadobila preminula je tri dana kasnije, u petak 3. oktobra u Urgentnom centru u Beogradu.

Danka Vesić tri dana se borala za život

Zanemeli

- Porodica i prijatelji su šokirani i neutešni nakon pucnjave u kojoj su Danka i njen suprug zadobili povrede. Ljudi su otišli na popodnevnu kafu i ona je zbog toga platila glavom... Nemamo reči, ovo je nezapamćena tragedija i neka zla sudbina - kaže nam poznanica ubijene i dodaje:

- Ona je bila predivna osoba, borila se za svoju decu, da ih izvede na pravi put. Dugo je živela u inostranstvu, ali se u nekom trenutku vratila u Srbiju. Jako vredna i poštena žena, ovo što se dogodilo nas je sve pogodilo. Znamo da su lekari iz Urgentnog centra dali sve od sebe da je spasu, ali nažalost povrede su bile jezive.

Danka Vesić izgubila životnu bitku

Kako smo već napomenuli, kobnog dana Danka Vesić je sedela u kafiću sa svojim suprugom O. A. kada su se sukobili mladići koji su bili u istom lokalu. Jedan od njih je zapucao i tom prilikom je teško ranio Danku, njenog muža, još jednu ženu, kao i dvojicu navijača koji su mu bili meta. Inače, suprug preminule žene prekjuče je otpušten iz bolnice na kućno lečenje. On je, podsetimo, zadobio povrede noge.

Usred sastanka potegli pištolje

Dve grupe mladića, navijača Partizana navodno, su dogovorili susret u kafiću kako bi "rešili problem". Kako otkriva naš izvor, razlog sastanka bila je tuča koja se nekoliko dana ranije dogodila u Skadarliji.

- Navodno, prema jednoj verziji događaja, uhapšeni vođa navijačke grupe Anti Romi sa Karaburme Lazar Marinković zvani Lucifer, koji je bio u kućnom pritvoru, sam je dogovorio sastanak sa drugom grupom, u vreme kada ima pravo na šetnju, kako bi porazgovarali i "rešili problem". Sa Marinkovićem je, kako tvrde upoznati, pošao njegov brat i još jedan muškarac, a sa druge su došla trojica, dvojica ranjenih i još jedan mladić - otkrio je ranije izvor Kurira zbog čega su se kobnog dana, u sredu, našli u lokalu u Višnjičkoj banji.

Prema njegovim tvrdnjama, seli su za sto i razgovarali, ali je onda jedan od muškaraca koji je došao s druge strane ustao i udario Lazara Marinkovića, koji mu je odmah uzvratio.

- Neki očevici tvrde da je izbila tuča i da je jedan muškarac tada potegao oružje, ali da je najverotvatnije pištolj zakočio i da nije opalio. Međutim, pištolj je tada navodno izvadio i Luciferov brat i pucao na dvojicu navijača s druge strane, ali je pogodio i ljude koji su se slučajno zatekli u lokalu - tvrdi izvor Kurira.

Nemanja N. Darko L. povređeni navijači Partizana

Iz bolnice u pritvor

Inače, Nemanji N. i Darku L. su posle ranjavanja zbrinuti u Urgentnom centru, njihove povrede nisu opasne po život. Oni su odbili saradnju sa policijom, a u petak su uhapšeni i iz bolnice prebačeni u pritvor. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio im je pritvor do 30 dana, jer su sumnjiče za krivično delo pomaganje u teškom ubistvu.