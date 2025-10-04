Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Isidor Š. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je 2. oktobra 2025. godine u Sinđelićevoj ulici nožem pokušao da liši života oštećenog N.L.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznoso odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Postoje osnovi sumnje da je Isidor Š. 2. oktobra oko 16 časova u Sinđelićevoj ulici pokušao da liši života N.L.

Dok se sa suprugom kretao trotoarom navedene ulice držeći maloletnu ćerku u rukama, osumnjičeni se mimoišao sa oštećenim N.L. koji se kretao u suprotnom smeru, uputio mu pogled i obratio mu se rečima: "Šta me gledaš!".