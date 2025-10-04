RAZBIJENA NARKO-BANDA U BEOGRADU! UHAPŠENA ČETVORKA U VELIKOJ AKCIJI: Organizovana grupa se sumnjiči da je prodavala opojne droge, poznato ko je sve "pao"
Nakon višemesečne istrage, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Uprave za tehniku i PU za grad Beograd, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, uhapsili su četiri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga sa elementima organizovanosti.
Uhpašeni su L. A. (38), Z. R. (41), Z. P. (40) i L. H. (61), zbog sumnje da su, kao članovi organizovane kriminalne grupe, u periodu od septembra 2024. godine do danas, distribuirali i prodavali opojnu drogu na široj teritoriji Beograda, radi sticanja materijalne koristi na račun organizatora i članova te organizovane kriminalne grupe.
Pretresom stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, pronađena je i zaplenjena veća količina opojne droge ketamin, amfetamin i metamfetamin, kao i više mobilnih telefona i SIM kartica.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti predata nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs