Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužilačkih aktivnosti u vezi sa rasvetljavanjem krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su hapšenjem i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično delo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja, saopštio je MUP.

Podsetimo, tela dvojice Cetinjana, Stefana Belade i Andrije Ivanovića, pronađena su 29.septembra oko 15.45 sati u vozilu na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje - Budva.

Kako je do sad utvrđeno, Belada i Ivanović su žrtve mafijaškog obračuna dva kotorska klana - škaljarskog i kavačkog. S obzirom da su u bezbednosnim službama označeni kao pripadnici škaljarskog klana, policija veruje da je nalog za njihovo ubistvo stigao iz redova kavačkog klana.

Foto: Printscreen Rtcg

Prema pisanju "Pobjede", Belada i Ivanović su ubijeni u zasedi. Istragom je, kako tvrdi "Pobjeda", pronađeno mnoštvo tragova, ali nijedan ne vodi do egzekutora.

Takođe, kako navode, detaljnom analizom tragova istražitelji su došli do saznanja da su Ivanović i Belada ubijeni iz dve vrste oružja, što je utvrđeno na osnovu čaura dve vrste kalibra koje su pronađene na mestu zločina.

Nedaleko od mesta gde su pronađena tela, na teritoriji Budve je pronađen zapaljen motocikl za koji policija veruje da je korišćen prilikom bekstva.

Neposredno pred ubistvo bio na meti napadača

Prvi napad na sada pokojnog Stefana Beladu (koji se ranije zvao Milo) izveden je 7. septembra na putu Cetinje – Budva.

U njegovom pravcu ispaljeno je više hitaca, koji ga nisu pogodili, ali su naneli teške telesne povrede njegovoj saputnici na motoru, T.S.

Napadači su, kako je odmah utvrđeno, pucali sa drugog motora.

Dva dana kasnije policija je uhapsila Budvanina Ivana Cvijovića (40) zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju putem pomaganja.

Foto: Printscreen Rtcg

Uhapšen u Sloveniji

Kako su mediji preneli, Belada je prošle godine uhapšen u Sloveniji u velikoj akciji tamošnje policije.

Njemu su lisice na ruke stavljene zajedno sa Dušanom Đuranovićem.

Tada su označeni kao pripadnici kavačkog klana i sumnjalo se da su došli da ubiju Žarka Tešanovića.

Međutim, zbog nedostatka dokaza, tužilaštvo i policija nisu mogli da ih izvedu pred istražnog sudiju, pa su pušteni na slobodu.

Sa njima je uhapšen i slovenački državljanin Aleksandar Đurđević, koji je, prema tvrdnjama istražitelja, organizovao njihov smeštaj u Portorožu. I on je ubrzo pušten iz pritvora.