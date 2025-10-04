U porodičnoj kući u beogradskom naselju Boljevci dogodilo se ubistvo — sin je zatekao majku u lokvi krvi i prijavio policiji da sumnja na oca, koji je pobegao. Policija je na licu mesta, uviđaj je u toku.
KURIR SAZNAJE! SIN ZATEKAO MAJKU U LOKVI KRVI, SUMNJA DA JU JE UBIO OTAC I POBEGAO: Strava i užas u Boljevcima, u toku intenzivna potraga za osumnjičenim
Večeras je na telefonski sistem MUP-a prijavljeno ubistvo u porodičnoj kući u beogradskom naselju Boljevci.
Prema informacijama, D. Đ. je po dolasku kući zatekao majku u lokvi krvi, bez znakova života. On je odmah obavestio policiju i naveo da sumnja da je njegov otac počinio ubistvo, a zatim pobegao.
Policija je ubrzo stigla na lice mesta i obezbedila prostor. U toku je uviđaj i intenzivna potraga za osumnjičenim.
