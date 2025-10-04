Slušaj vest

U kući u beogradskom naselju Boljevci večeras se dogodilo ubistvo, a kako se sumnja muškarac je ubio svoju ženu i pobegao. Komšije su otkrile da su u kući živeli samo sin, majka i otac, ali i u kakvom su bili odnosu.

Čitavo naselje trenutno vrvi od policije, a sumnja se da je počinilac dela Z.Đ za kojim trenutno traga policija. Sin D.Đ. je pronašao svoju majku S.Đ. u lokvi krvi večeras nešto posle 19 časova i o tome odmah obavestio policiju, tvrdeći da je delo počinio njegov otac koji je potom pobegao.

- Bila je to divna žena, dobra i radna žena. Nekoliko dana je bila na odmoru jer je trebalo da ide u penziju - kažu komšije i dodaju da je sin D.Đ. vredan momak koji radi kao vatrogasac.

Kažu da sa osumnjičenim Z.Đ. do sada nisu imali problema.

- Sa mnom je dobar, ali znam da kada popije nije baš sjajan. Ničim se nije bavio - dodaju komšije i navode da se osumnjičeni "sigurno neće predati" i da će pre presuditi sebi.

Podsetimo, kako se sumnja večeras se dogodilo ubistvo naselju Boljevci u Opštini Surčin, a na licu mesta je veliki broj policije.