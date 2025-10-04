BOLJEVCI POD OPSADOM, POLICIJA REKLA MEŠTANIMA DA NE IZLAZE IZ KUĆA Specijalci jure ubicu, sumnja se da je naoružan
Kako se saznaje, Boljevci je pod policijskom opsadom, u toku je potera za Zl.Đ. za koga se sumnja da je ubio suprugu.
Meštanima je rečeno da ostanu u svojim kućama, jer se sumnja da je ubica naoružan.
Osumnjičeni je i ranije zlostavljao suprugu, a prema tvrdnjama komšija prošle godine je pokušao da je zadavi, saznaje Informer.
Šta su otkrile komšije pročitajte klikom OVDE.
Podsetimo, večeras je na telefonski sistem MUP-a prijavljeno ubistvo u porodičnoj kući u beogradskom naselju Boljevci.
Prema dostupnim informacijama, D. Đ. je po dolasku kući zatekao majku u lokvi krvi, bez znakova života. On je odmah obavestio policiju i naveo da sumnja da je njegov otac počinio ubistvo, a zatim pobegao.
Policija je ubrzo stigla na mesto zločina i obezbedila prostor.
Kurir/Informer