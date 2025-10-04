Slušaj vest

Kako se saznaje, Boljevci je pod policijskom opsadom, u toku je potera za Zl.Đ. za koga se sumnja da je ubio suprugu.

Meštanima je rečeno da ostanu u svojim kućama, jer se sumnja da je ubica naoružan.

Osumnjičeni je i ranije zlostavljao suprugu, a prema tvrdnjama komšija prošle godine je pokušao da je zadavi, saznaje Informer.

Podsetimo, večeras je na telefonski sistem MUP-a prijavljeno ubistvo u porodičnoj kući u beogradskom naselju Boljevci.

Prema dostupnim informacijama, D. Đ. je po dolasku kući zatekao majku u lokvi krvi, bez znakova života. On je odmah obavestio policiju i naveo da sumnja da je njegov otac počinio ubistvo, a zatim pobegao.

Policija je ubrzo stigla na mesto zločina i obezbedila prostor.

