Slušaj vest

Večeras se u beogradskom naselju Boljevci dogodilo ubistvo. Kako je Kurir javio, sin D.Đ. je oko 19 časova u kući zatekao telo majke S.Đ. u lokvi krvi i odmah obavestio policiju i izrazio uverenje da je zločin počinio njegov otac Z.Đ.

Kako se sumnja, Z.Đ. je ubio suprugu, a zatim pobegao.

Muž ubio ženu pa pobegao? Foto: Nemanja Nikolić

Uviđaj na mestu zločina traje satima, a u Boljevcima je opsadno stanje, jer policija traga za Z.Đ. Meštanima je rečeno da ostanu u svojim kućama, jer se sumnja da je osumnjičeni naoružan.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 23.25.41_bd7d867a.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Komšije su rekle da je ubijena bila divna žena.

"Bila je to divna žena, dobra i radna žena. Nekoliko dana je bila na odmoru jer je trebalo da ide u penziju", rekle su komšije i dodale da je sin D.Đ. vredan momak koji radi kao vatrogasac.

Ubustvo u Boljevcima Izvor: Kurir

Kažu da sa osumnjičenim Z.Đ. do sada nisu imali problema.

"Sa mnom je dobar, ali znam da kada popije nije baš sjajan. Ničim se nije bavio", dodaju komšije i navode da se osumnjičeni "sigurno neće predati" i da će pre presuditi sebi.

Međutim, druge komšije navode da je Z.Đ. i ranije zlostavljao suprugu, te da je prošle godine čak pokušao da je zadavi.

Ne propustiteHronikaOVO JE NEDUŽNA ŽRTVA NAVIJAČKOG OBRAČUNA U VIŠNJIČKOJ BANJI! Danka došla sa mužem da popije kafu, pa se našla u centru sukoba zaraćenih grupa Partizana! (foto)
Višnjicka banja Pucnjava.jpg
HronikaPAO OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŠKALJARACA NA CETINU! Sačekao ih iz zasede pa ih namamio u zamku smrti, tela Stefana i Andrije nađena u automobilu, oglasio se MUP
cg.jpg
HronikaRAZBIJENA NARKO-BANDA U BEOGRADU! UHAPŠENA ČETVORKA U VELIKOJ AKCIJI: Organizovana grupa se sumnjiči da je prodavala opojne droge, poznato ko je sve "pao"
xxxx02-news1-dado-djilas.jpg
HronikaSASLUŠAN MUŠKARAC KOJI JE IZBO PROLAZNIKA NA VRAČARU Nosio dete, spustio ga pa se prodrao "ŠTA ME GLEDAŠ" U sledećem momentu napao čoveka! EVO KAKO SE BRANIO
collage.jpg