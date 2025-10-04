Slušaj vest

Večeras se u beogradskom naselju Boljevci dogodilo ubistvo. Kako je Kurir javio, sin D.Đ. je oko 19 časova u kući zatekao telo majke S.Đ. u lokvi krvi i odmah obavestio policiju i izrazio uverenje da je zločin počinio njegov otac Z.Đ.

Kako se sumnja, Z.Đ. je ubio suprugu, a zatim pobegao.

1/13 Vidi galeriju Muž ubio ženu pa pobegao? Foto: Nemanja Nikolić

Uviđaj na mestu zločina traje satima, a u Boljevcima je opsadno stanje, jer policija traga za Z.Đ. Meštanima je rečeno da ostanu u svojim kućama, jer se sumnja da je osumnjičeni naoružan.

Foto: Nemanja Nikolić

Komšije su rekle da je ubijena bila divna žena.

"Bila je to divna žena, dobra i radna žena. Nekoliko dana je bila na odmoru jer je trebalo da ide u penziju", rekle su komšije i dodale da je sin D.Đ. vredan momak koji radi kao vatrogasac.

Ubustvo u Boljevcima Izvor: Kurir

Kažu da sa osumnjičenim Z.Đ. do sada nisu imali problema.

"Sa mnom je dobar, ali znam da kada popije nije baš sjajan. Ničim se nije bavio", dodaju komšije i navode da se osumnjičeni "sigurno neće predati" i da će pre presuditi sebi.