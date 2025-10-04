OVO JE MESTO UŽASA U BOLJEVCIMA Sin pronašao mrtvu majku i okrivio oca: Sve vrvi od policije, ljudima naređeno da ne izlaze iz kuća dok traje potera FOTO/VIDEO
Večeras se u beogradskom naselju Boljevci dogodilo ubistvo. Kako je Kurir javio, sin D.Đ. je oko 19 časova u kući zatekao telo majke S.Đ. u lokvi krvi i odmah obavestio policiju i izrazio uverenje da je zločin počinio njegov otac Z.Đ.
Kako se sumnja, Z.Đ. je ubio suprugu, a zatim pobegao.
Uviđaj na mestu zločina traje satima, a u Boljevcima je opsadno stanje, jer policija traga za Z.Đ. Meštanima je rečeno da ostanu u svojim kućama, jer se sumnja da je osumnjičeni naoružan.
Komšije su rekle da je ubijena bila divna žena.
"Bila je to divna žena, dobra i radna žena. Nekoliko dana je bila na odmoru jer je trebalo da ide u penziju", rekle su komšije i dodale da je sin D.Đ. vredan momak koji radi kao vatrogasac.
Kažu da sa osumnjičenim Z.Đ. do sada nisu imali problema.
"Sa mnom je dobar, ali znam da kada popije nije baš sjajan. Ničim se nije bavio", dodaju komšije i navode da se osumnjičeni "sigurno neće predati" i da će pre presuditi sebi.
Međutim, druge komšije navode da je Z.Đ. i ranije zlostavljao suprugu, te da je prošle godine čak pokušao da je zadavi.