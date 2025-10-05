Slušaj vest

Ubijena žena u Boljevcima pronađena je sa više ubodnih rana, a njen suprug i osumnjičeni ubica Zlatko Đ. još je u bekstvu.

U toku je velika policijska potraga, a meštanima je savetovano da se zabarikadiraju u svojim domovima jer se sumnja da je begunac naoružan. Kako se saznaje, Zlatko Đ. je ranije imao dve prijave za nasilje u porodici, a prema informacijama izvora iz istrage, protiv njega je bila izrečena mera zabrane prilaska supruzi.

Zločin se dogodio u porodičnoj kući u Femečkoj ulici, gde je Zlatko, kako se sumnja, nasmrt izbo svoju suprugu, a zatim pobegao. Telo nesrećne žene u lokvi krvi pronašao je sin Dušan Đ, koji je odmah pozvao policiju, javlja portal Republika.

Na licu mesta sinoć je vladala jeziva tišina i strah među meštanima, a samo nekoliko komšija bilo je na ulici, koji su bili u šoku zbog tragedije.

– Ne znam šta im se dogodilo. Znam ih kao fine i kulturne ljude. Zlatko je radio u “Zmaju”, sada je u penziji. Sin Dušan je vatrogasac u Surčinu. Uvek su delovali kao poštena porodica – rekao je jedan od komšija.

Prema njegovim rečima, ubijena žena bila je mirna, povučena i spremala se za penziju.

– Bila je fina, tiha, vredna. Ako je tačno da je opet pio, možda ga je to navelo da napravi ovo zlo – dodaje komšija.