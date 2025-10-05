OTKRIVENO KAKO JE ZLATKO UBIO ŽENU U BOLJEVCIMA: Posle surovog ubistva pobegao, potraga u toku! Meštani u strahu ispričali detalje o ovoj porodici (FOTO)
Ubijena žena u Boljevcima pronađena je sa više ubodnih rana, a njen suprug i osumnjičeni ubica Zlatko Đ. još je u bekstvu.
U toku je velika policijska potraga, a meštanima je savetovano da se zabarikadiraju u svojim domovima jer se sumnja da je begunac naoružan. Kako se saznaje, Zlatko Đ. je ranije imao dve prijave za nasilje u porodici, a prema informacijama izvora iz istrage, protiv njega je bila izrečena mera zabrane prilaska supruzi.
Zločin se dogodio u porodičnoj kući u Femečkoj ulici, gde je Zlatko, kako se sumnja, nasmrt izbo svoju suprugu, a zatim pobegao. Telo nesrećne žene u lokvi krvi pronašao je sin Dušan Đ, koji je odmah pozvao policiju, javlja portal Republika.
Na licu mesta sinoć je vladala jeziva tišina i strah među meštanima, a samo nekoliko komšija bilo je na ulici, koji su bili u šoku zbog tragedije.
– Ne znam šta im se dogodilo. Znam ih kao fine i kulturne ljude. Zlatko je radio u “Zmaju”, sada je u penziji. Sin Dušan je vatrogasac u Surčinu. Uvek su delovali kao poštena porodica – rekao je jedan od komšija.
Prema njegovim rečima, ubijena žena bila je mirna, povučena i spremala se za penziju.
– Bila je fina, tiha, vredna. Ako je tačno da je opet pio, možda ga je to navelo da napravi ovo zlo – dodaje komšija.
Policija intenzivno traga za ubicom, a meštani strahuju jer veruju da je Zlatko i dalje u mestu i da poseduje oružje.
Kurir.rs/Republika