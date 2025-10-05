Slušaj vest

U stanu u Kosovskoj ulici u kom je muškarac za kog se sumnja da je makedonski državljanin 1. oktobra aktivirao eksplozivnu napravu pripremanu za likvidaciju i poginuo u eksploziji, kako Kurir saznaje, pronađeni su kriptovani telefoni!

Kako otkriva izvor Kurira, još se radi na njihovom potpunom dešifrovanju, ali su određeni dokazi već pronađeni. Sumnja se da je eksplozivnu napravu pripremala grupa povezana sa "vračarcima" i kavačkim klanom. Nadimak koji je otkriven u kriptovanim telefonima već se pojavljivao i poznat je istražiteljima. Vezuje se za organizaciju ubistva Nikole Stankovića Pivceta, ali i neke druge likvidacije - otkriva izvor Kurira.

1/5 Vidi galeriju Muškarac nastradao u eksploziji paklene naprave Foto: Nemanja Nikolić

Nikola Stanković Pivce, podsetimo, ubijen je u decembru prošle godine na spavanju, u svojoj kući. Napadači su uleteli u kuću i pucali u njega dok je spavao u krevetu sa trudnom verenicom.

Nikola Stanković Pivce Foto: Kurir, Zorana Jevtić

Podsetimo, Više javno tuẓ̌ilaštvo u Beogradu juče je saopštilo da je uhapšen F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je doneo eksploziv NN licu čije je beživotno telo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

F.V. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.