Svetlana Đokić ubijena je juče u porodičnoj kući u Boljevcima kod Surčina, a za zločin je osumnjičen njen suprug Zlatko Đokić koji se i dalje nalazi u bekstvu. Komšije za Kurir navode, da je Zlatko juče nakon svađe nožem u kuhinji nasmrt izbo suprugu.

- Jadna naša Ceca! Pre samo 20 dana je napravila ručak i nekoliko ženica se okupilo jer je otišla u penziju. Proslavila je odlazak u penziju. Nije dočekala ni prvu penziju zbog skota koji je ceo život maltretirao. Kažu da je izbo nekoliko puta i to dok su im snajka i unučad bili na spratu kuće. Navodno, starija unuka koja ima 13 godina čula je da se nešto dešava, da neko viče, jauče i pozvala je policiju. Ubrzo je kući došao i njihov sin i tada je zatekao krvavu majku kako leži nasred kuhinje.

Foto: BoBa Nikolić

Kako potom dodaju komšije, usledile su strašne scene.

- Dečko je šokirao. Nije mogao da dođe sebi. Video je majku u lokvi krvi... Zamislite kakav je to šok i neverica. Toliko nam je teško da pričamo o tome. Ona je bila divna, požrtvovana i neverovatna žena koju život pored njega nije mazio. Prošle godine je davio, bio je neko vreme u pritvoru. Dobio je navodno, i zabranu prilaska. Koliko se pričalo, jedno vreme je bio i lečen u jednoj ustanovi, ali je nakon nekog vremena došao kući. Poslednjih godinu dana je bio loše, voleo je da pije, a nije uzimao terapiju pa mu je to dodatno naškodilo.

Foto: BoBa Nikolić

Naši sagovornici objašnjavaju da Zlatko za kojim policija intezivno traga od sinoć, nije mogao da se nosi sa tragedijom koju su doživeli 2011. godine.

- Zlatko i Svetlana su u novembru 2011. godine izgubili sina koji je tada imao 20-ak godina. Naime, kako se tada pričalo, on je u donjem delu kuće stavio omču oko vrata i stao na kantu čekao je devojku da dođe, hteo je da se našali s njom, ali mu se kanta izmakla i došlo je do tragedije. Niko nije mogao da veruje da se desio takav nesrećan slučaj. Ta nezapamćena tragedija ih je dodatno uništila kao porodicu. Svi su patili zbog toga. Zlatko je do pre godinu dana radio, međutim odlučio je valjda da ne radi i verovatno u nedostatku para za alkohol su usledile svađe. Svetlana se lavovski borila, svake nedelje je išla na groblje, radila, držala kuću što se kaže, a on ništa.

1/8 Vidi galeriju Ubistvo u Boljevcima, dan posle Foto: BoBa Nikolić

Komšije su prekjuče videli Svetlanu koja je išla, prema njihovim rečima, u prodavnicu, pa na groblje kod sina i onda do centra Surčina kako bi platila račune i sredila papire za penziju.

- Nemamo reči za ovakvu tragediju. Niko nije zaslužio ovakvu smrt, a pogotovo ne Ceca. Ovaj skot se do sada verovatno ubio. On se neće predati živ, jer je kukavica. Ako se ubio ne treba da se sahrani pored njih - kažu oni i dodaju da ima komšija koji su se jako prepali što ga policija još uvek nije pronašla.