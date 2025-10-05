Slušaj vest

Javni tužilac za organizovani kriminal je doneo naredbu o sprovođenju istrage protiv stranih državljana L. A. (38), Z. P. (40), Z. R. (41) i L. X. (61), zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Uhapšeni su i saslušani L. A. i Z. R., dok se za Z. P. i X. L., koja su deo ove grupe, traga i u odnosu na njih će biti predloženo sudu da im se odredi pritvor i raspiše poternica.



U saopštenju se navodi da se grupa tereti da je od septembra prošle do 4. oktobra ove godine distribuirala i prodavala drogu na široj teritoriji Beograda radi sticanja materijalne koristi na račun organizatora L. A. i članova grupe.

- Pretresom stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, nađena je i zaplenjena veća količina ketamina, amfetamina, MDMA i metamfetamina, kao i više mobilnih telefona i SIM kartica - saopšteno je iz tužilaštva.



Osumnjičeni su pred tužiocem za organizovani kriminal iskoristili svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem.