U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Filip V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. septembra nevlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju - eksploziv "pentrit" - koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao zasad neidentifikovanoj osobi. .

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da odgovara na pitanja.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo "nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija".

WhatsApp Image 2025-10-02 at 14.53.33 (2).jpeg
Foto: Nemanja Nikolić

Postoje osnovi sumnje da je Filip V. 30. septembra oko 15 sati nevlašćeno nabavio, a zatim nosio ekslozivnu materiju - eksploziv "pentrit" -  koji je na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada NN licu. NN lice je potom eksplozivnu napravu unelo u stambenu zgradu u Dečanskoj ulici, pa je sutradan 1. okrobra oko 21.45 sati, nespretnim rukovanjem aktiviralo eksplozivnu napravu i tom prilikom je preminulo na licu mesta.

Istovremeno je pričiinjena velika materijalna šteta.

Tužilaštvo nastavlja rad na utvrđivanju identiteta stradalog lica, kao i svih okolnosti kritičnog događaja.

c5bf2572-c66f-40c5-b0bb-41cb81eef919 copy.jpg
collage.jpg
WhatsApp Image 2025-10-02 at 14.53.32 (2).jpeg
