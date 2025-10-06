Slušaj vest

Svetlana Đokić, koja je pre samo 20 dana otišla u penziju ubijena je prekjuče u Boljevcima kod Surčina, a za zločin je osumnjičen njen suprug Zlatko koji je posle ubistva seo na bicikl i pobegao, saznaje Kurir! Za njim se i dalje traga.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 4. oktobra oko 19 časova u porodičnoj kući u Boljevcima kod Surčina. Dosadašnja istraga utvrdila je da se bračni par pre zločina posvađao, nakon čega je osumnjičeni Zlatko Đokić uzeo nož i izbo suprugu nekoliko puta u kuhinji, a potom pobegao. Od zadobijenih povreda nesrećna žena je iskrvarila i preminula.

Godinama bila žrtva

Meštani Boljevca za Kurir otkrili su detalje života porodice Đokić, koja je 2011. godine imala neopisivu tragediju, ali detaljnije o tome možete pročitati OVDE. Ispičali su nam i da su nakon krvoprolića u porodičnom domu usledile strašne scene.

- Zlatko je nakon svađe presudio Svetlani, koja je godinama bila njegova žrtva. Nije videla belog dana zbog njega. Što narod kaže, nije se najela kako treba, kakav je otrov bio. Kada je ubio Svetlanu, Zlatko je seo na bicikl i snimile su ga kamere kod mesne zajednice u cetru sela, a nju je u lokvi krvi našao sin - kažu za Kurir komšije i dodaju:

- Dečko se šokirao. Nije mogao da dođe sebi. Video je majku u lokvi krvi... Nije mogao da joj pomogne. Zamislite kakav je to šok i neverica. Toliko nam je teško da pričamo o tome. Ona je bila divna, požrtvovana i neverovatna žena koju život pored Zlatka nije mazio. Prošle godine je pokušao da je zadavi, čak je neko vreme bio u pritvoru. Dobio je, navodno, i zabranu prilaska, ali ništa nije vredelo.

Nije dočekala prvu penziju

Prema njihovim rečima, Zlatko je svojevremeno bio i na lečenju.

- Pričalo se da je ranije bio na lečenju, ali je posle nekog vremena došao kući. Poslednjih godinu dana je bio loše, voleo je da pije, a nije uzimao terapiju, pa mu je to dodatno naškodilo. Maltretirao je nesrećnu Svetlanu koja se puno borila. Radila je u pekari u Zemunu, tamo je završila svoj radni vek, ali prvu penziju nije dočekala - kažu nam žitelji ovog kraja tužno i prisećaju se kada su je poslednji put videli:

- Svetlana je baš prekjuče prošla ulicom, išla je u prodavnicu i na groblje svog sina. Potom se uputila u centar Surčina kako bi platila račune i sredila papire za penziju. Išla je i po unučiće u školu. Eto, šta je život, danas jesi, sutra nisi... Užasna tragedija koja nije smela da se desi.

Naši sagovornicu su skoro pa jednoglasni u tome gde bi mogao da pobegne osumnjičeni Zlatko posle ubistva supruge.

- Verujte, on je bio kukavica od čoveka. Verovatno se negde ubio, ali ga još nisu našli. Neće taj dozvoliti da robija zbog ubistva, iako bi trebalo. Poznaje dobro teren u okolini, zna dobro gde ima praznih vikendica u kojima može da se sakrije, ali svi pričaju da je presudio sebi. Oduvek je bio težak čovek, voleo je da popije koju čašicu više, a sve je kulminiralo kada su izgubili sina 2011. godine - navode naši sagovornici.