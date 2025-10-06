Slušaj vest

Filip V. (26) uhapšen je zbog sumnje da je neidentifikovanom državljaninu Severne Makedonije dao eksploziv "pentrit" koji je NN muškarac nespretnim rukovanjem aktivirao u stanu u Kosovskoj ulici u centru Beogradu. "Pentrit" je eksploziv izuzetno velike razorne moći, lako se oblikuje zbog čega ga je lako sakriti prilikom šverca preko granice, a detektor metala ne može da ga registruje, jer nema metalnih opiljaka.

Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Filip V. (26) zbog sumnje da je 30. septembra neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksploziv "pentrit" koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao državljaninu Severne Makedonije koji još nije identifikovan. Državljanin Severne Makedonije je sutradan, 1. okrobra, oko 21.45 sati nespretnim rukovanjem aktivirao eksploziv i tom prilikom je poginuo na licu mesta.

- Sumnja se da je razorni eksploziv, koji je sada eksplodirao, pripreman za likvidaciju, ali detalje će utvrditi istraga. Interesantno je da je "pentrit" u prošlosti korišćen i prilikom likvidacije Strahinje Stojanovića 13. septembra 2020. godine na Novom Beogradu - navodi sagovornik Kurira i dodaje:

- Osumnjičeni ubica je tada neko vreme pratio Stojanovića, zatim je postavio eksploziv ispod njegovog skupocenog džipa i na električnom trotinetu osam kilometara pratio Stojanovića koji je bio u džipu, sve do ulice Omladinskih brigada na Novom Beogradu kada je telefonom aktivirao bombu bombu postavljenu ispod Stojanovićevog sedišta.

Bomba je digla u vazduh Stojanovića, koji je u tom momentu u kolima bio sa devojkom, Kolumbijkom Sonjom Suarez Gomez koja je u eksploziji prošla bez povreda! Za ubistvo Stojanovića osumnjičen je Milivoje Lovrenović iz Gradiške, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, ali do danas nije uhapšen.