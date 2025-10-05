Slušaj vest

Danas je došlo do sudara tri automobila u Ulici 29. novembra, u Beogradu. 

Kako se može videti po fotografijama automobili su preprečili put usled nesreće, te je došlo do težeg odvijanja saobraćaja. 

Lančani sudar u 29. novembra Foto: Kurir

Prema prvim informacijama, nema povređenih lica. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

