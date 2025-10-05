Prema prvim informacijama, nema povređenih lica
Saobraćajna nesreća
LANČANI SUDAR U CENTRU BEOGRADA Tri automobila se sudarila, saobraćaj otežan (FOTO)
Danas je došlo do sudara tri automobila u Ulici 29. novembra, u Beogradu.
Kako se može videti po fotografijama automobili su preprečili put usled nesreće, te je došlo do težeg odvijanja saobraćaja.
Lančani sudar u 29. novembra Foto: Kurir
Prema prvim informacijama, nema povređenih lica.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
