Hronika
UBISTVO U KOTORU! Još jedna žrtva u ratu klanova - policija blokirala poznatu plažu
Jedna osoba ubijena je u Kotoru, u obračunu crnogorskih kriminalnih klanova, rečeno je "Vijestima" iz više izvora.
Prema istim informacijama, policija je blokirala plažu Trsteno, gde se navodno i dogodilo ubistvo.
Telo muškarca za kojeg se veruje da je član jedne kriminalne grupe nađeno je u automobilu.
Ovo je u proteklih mesec i po drugo ubistvo u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova.
Kurir.rs/Vijesti
