Jedna osoba ubijena je u Kotoru, u obračunu crnogorskih kriminalnih klanova, rečeno je "Vijestima" iz više izvora.

Prema istim informacijama, policija je blokirala plažu Trsteno, gde se navodno i dogodilo ubistvo.

Telo muškarca za kojeg se veruje da je član jedne kriminalne grupe nađeno je u automobilu.

Ovo je u proteklih mesec i po drugo ubistvo u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova.

