Jedna osoba ubijena je u Kotoru, a policija utvrđuje identitet stradalog i motiv ubistva, kazao je jedan od izvora "Vijesti".

Policija utvrđuje i da li je u pitanju nastavak obračuna crnogorskih kriminalnih klanova, rečeno je iz više izvora.

Prema istim informacijama, policija je blokirala plažu Trsteno, gde se navodno i dogodilo ubistvo.

Telo muškarca za kojeg se veruje da je član jedne kriminalne grupe nađeno je u automobilu. Sagovornik "Vijesti" blizak istrazi kazao je da je na muškarca pucano kroz šoferšajbnu.

Ovo je u proteklih mesec i po drugo ubistvo u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova.

