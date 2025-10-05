Ovo je u proteklih mesec i po drugo ubistvo u Kotoru
Hronika
LIKVIDIRAN KROZ ŠOBERŠAJBNU Detalji ubistva u Kotoru: Žrtva član kriminalne grupe?
Slušaj vest
Jedna osoba ubijena je u Kotoru, a policija utvrđuje identitet stradalog i motiv ubistva, kazao je jedan od izvora "Vijesti".
Policija utvrđuje i da li je u pitanju nastavak obračuna crnogorskih kriminalnih klanova, rečeno je iz više izvora.
Prema istim informacijama, policija je blokirala plažu Trsteno, gde se navodno i dogodilo ubistvo.
Telo muškarca za kojeg se veruje da je član jedne kriminalne grupe nađeno je u automobilu. Sagovornik "Vijesti" blizak istrazi kazao je da je na muškarca pucano kroz šoferšajbnu.
Ovo je u proteklih mesec i po drugo ubistvo u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova.
Kurir.rs/Vijesti
Reaguj
Komentariši