VEZALI I KRVNIČKI MUČILI CIMERA U BORČI! Jedan ga tukao rukama i nogama, pa dohvatio čekić, drugi SVE SNIMAO: Jezivo nasilje u Beogradu!
Policija u Beogradu uhapsila je u subotu N.Z. (26) i M.M. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su svog cimera krvnički mučili i naneli mu teške telesne povrede.
Prema prvim informacijama, oni su svog cimera A.M. (37) vezali u stanu u Borči, a potom mu je N.Z. zadao više udaraca rukama, nogama i gumenim čekićem po glavi i telu.
Čitav prizor krvničkog zlostavljanja nemo je posmatrao M.M. koji je čitav događaj i snimio.
Povređenom je ukazana lekarska pomoć u KBC Zemun — lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.
