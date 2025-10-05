Policija u Beogradu uhapsila je u subotu N.Z. (26) i M.M. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su svog cimera krvnički mučili i naneli mu teške telesne povrede.

Prema prvim informacijama, oni su svog cimera A.M. (37) vezali u stanu u Borči, a potom mu je N.Z. zadao više udaraca rukama, nogama i gumenim čekićem po glavi i telu.

Čitav prizor krvničkog zlostavljanja nemo je posmatrao M.M. koji je čitav događaj i snimio.

Povređenom je ukazana lekarska pomoć u KBC Zemun — lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.