Rat crnogorskih klanova nastavljen je danas ubistvom jednog od visokopozicioniranih pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana, nadomak plaže Trsteno.

Prema saznanjima “Vijesti”, telo tog tridesettrogodišnjaka pronađeno je sa ustrelnim ranama u predelu glave, u automobilu “golf”, na putu između plaža Jaz i Trsteno.

Policija ne otkriva ime

Iako, prema nezvaničnim saznanjima, policija raspolaže operativnim saznanjima o identitetu ubijenog, iz te institucije još se nisu oglasili.

Novinarima je oko ponoći rečeno da je uviđaj u toku i da njim rukovodi viša državna tužiteljka Ana Radović.

Sagovornik blizak istrazi kazao je da su telo ubijenog pronašli vatrogasci, kojima je oko 18 sati prijavljeno da je automobil sleteo sa puta, nakon čega su i alarmirali policiju.

Sagovornik blizak istrazi rekao je da je na muškarca pucano kroz šoferšajbnu.

- Sve raspoložive snage Uprave policije su trenutno operativne kako bi se ušlo u trag ubici ili više njih - kazali su večeras nezvanično iz Uprave policije.

Bio u bekstvu

Muškarac, za kojeg se veruje da je žrtva poslednjeg ubistva, u bekstvu je godinama, a prema policijskim podacima bio je važna karika u cetinjskoj ćeliji škaljarskog kriminalnog klana.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) optužuje ga za krijumčarenje kokaina i učešće u teškim krivičnim delima.

Policija je više puta pretresala njegovu kuću na Cetinju, ali ga prilikom tih akcija nije pronašla.

Današnje ubistvo drugo je u proteklih mesec i po izvršeno u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova - navodni pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić (44), zvani Mesar, ubijen je 29. avgusta na pragu porodične kuće, u tamošnjem naselju Zlatne njive.

U ratu crnogorskih klanova od kraja 2014. godine ubijeno je nekoliko desetina ljudi, a među njima bilo je i slučajnih žrtava.

Krajem septembra, na putu od Cetinja ka Budvi, u nastavku tog obračuna likvidirani su Stefan Belada i Andrija Ivanović, navodni pripadnici škaljarskog klana.

Oni su ubijeni 24. septembra u selu Ugnji.

Njihova tela tog dana pronađena su u automobilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od magistrale Cetinje - Budva.

Prema dosadašnjim podacima iz istrage, likvidirani su iz dva oružja.